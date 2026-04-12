La Parigi‑Roubaix femminile 2026 si appresta a vivere la sua sesta edizione, confermando la sua fama di gara imprevedibile nel calendario ciclistico internazionale. Con partenza da Denain e arrivo nello storico velodromo di Roubaix, la corsa si snoda su un percorso di 142,9 chilometri, caratterizzato da ben venti settori di pavé che promettono di mettere a dura prova le atlete e di creare una selezione naturale.

Il tracciato è noto per le sue difficoltà crescenti. Il primo settore di pavé, Solesmes à Haussy, si affronta dopo soli ventinove chilometri dalla partenza.

Tra i tratti più impegnativi spiccano Haveluy à Wallers, Hornaing à Wandignies, Warlaing à Brillon e Tilloy à Sars‑et‑Rosières. A circa cinquantacinque chilometri dal traguardo, la corsa entra nel vivo con i settori di Auchy‑lez‑Orchies à Bersée e il temibile Mons‑en Pévèle, entrambi valutati con cinque stelle di difficoltà. Segue il celebre Carrefour de l’Arbre, anch'esso a cinque stelle, che termina a soli quindici chilometri dall’arrivo. Tre settori più semplici precedono l’ingresso nel velodromo, dove si deciderà il nome della vincitrice.

Le protagoniste e l'incertezza del pronostico

La storia recente della Parigi‑Roubaix femminile evidenzia una notevole imprevedibilità: le prime cinque edizioni hanno visto altrettante vincitrici diverse, rendendo difficile individuare una favorita assoluta.

Tra le atlete più attese c'è Lorena Wiebes del Team SD Worx – Protime, forte di sei vittorie stagionali e un terzo posto nella precedente edizione. Un ritorno importante è quello di Pauline Ferrand‑Prévot, vincitrice uscente e seconda al Giro delle Fiandre, che, nonostante una preparazione ridotta a seguito di un'operazione alla caviglia, è pronta a difendere il suo titolo.

Le speranze italiane sono riposte in Elisa Balsamo (Lidl – Trek), che ha conquistato un secondo posto nel 2024 e un nono l'anno scorso. Sebbene sia ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, la Balsamo è considerata una delle possibili protagoniste. Non mancano altre contendenti di alto livello, come Lotte Kopecky, vincitrice della Milano‑Sanremo e già prima e seconda in questa corsa, e la leggendaria Marianne Vos, con oltre 258 successi in carriera e una costante presenza nella top ten della Roubaix, che cercherà di aggiungere questo prestigioso trofeo al suo palmarès.

Attenzione anche a Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ) e Cat Ferguson (Movistar Team), pronte a cogliere ogni opportunità.

Dettagli e novità dell'edizione 2026

Questa edizione della Parigi‑Roubaix femminile segna un momento storico, disputandosi per la prima volta in contemporanea con la prova maschile. Al via sono attese 123 atlete, con la maggior parte delle squadre che schiereranno il massimo di sei cicliste. Tuttavia, due formazioni affronteranno la corsa con organici ridotti: l'UAE Team ADQ con quattro atlete, a causa di un infortunio subito da Sofie van Rooijnen, e Ma Petite Entreprise con cinque. Tra le ex vincitrici presenti sulla linea di partenza, oltre a Pauline Ferrand‑Prévot, figurano Lotte Kopecky e Alison Jackson, tutte determinate a essere la prima atleta a conquistare due volte il prestigioso "Inferno del Nord" al femminile.

La partenza della gara è fissata per le 14:30, con tutte le principali squadre internazionali pronte a darsi battaglia. L'attesa è palpabile per una competizione che, fedele alla sua tradizione, promette emozioni, colpi di scena e un finale incerto fino all'ultimo metro nel leggendario velodromo di Roubaix.