L’International Skating Union (ISU) ha svelato il calendario ufficiale del circuito Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, pubblicato il 16 aprile 2026. La serie prevede sei tappe di qualificazione, culminando nella Finale a Chongqing, Cina, dal 10 al 13 dicembre. La tappa statunitense, Skate America, è confermata a Everett, Washington, dal 13 al 15 novembre.

Il circuito prenderà il via in Francia con il Grand Prix de France ad Angers (23-25 ottobre), seguito dallo Skate Canada a Kelowna (30 ottobre-1 novembre). La Cup of China si svolgerà dal 6 all’8 novembre in una città cinese da definire.

Successivamente, lo Skate America animerà Everett, USA, dal 13 al 15 novembre. Le ultime due tappe saranno il Finlandia Trophy a Helsinki (20-22 novembre) e l’NHK Trophy a Tokyo (27-29 novembre).

Skate America: programma e dettagli a Everett

La tappa statunitense di Skate America si terrà all’Angel Of The Winds Arena di Everett, Washington, dal 13 al 15 novembre 2026. Originariamente prevista per ottobre, l’evento è stato riprogrammato come quinta delle sei tappe del circuito Grand Prix ISU. Il programma prevede allenamenti ufficiali il 12 novembre. Le competizioni inizieranno il 13 novembre con i programmi corti maschile e coppie. Il 14 novembre vedrà il corto femminile e il libero maschile, seguiti in serata da danza ritmica e libero coppie.

La conclusione, il 15 novembre, sarà dedicata alla danza libera e al libero femminile. I biglietti per tutte le sessioni, inclusi gli allenamenti dal 12 novembre, saranno disponibili dal 23 aprile. Questo segna il ritorno di Skate America a Everett (per la prima volta dal 2018), la quinta volta nello stato di Washington.

Verso la Finale di Chongqing: il percorso di qualificazione

Le sei tappe del Grand Prix sono cruciali per la qualificazione alla Finale di Chongqing, Cina, dal 10 al 13 dicembre 2026. Solo gli atleti con i migliori risultati accederanno a contendersi il titolo. Le iscrizioni ufficiali saranno annunciate nell’estate 2026. Il calendario evidenzia la dimensione internazionale del circuito, con appuntamenti in Europa, Nord America e Asia, e conferma sedi note agli appassionati, come Everett, sede di Skate America per la quinta volta in Washington e la prima dal 2018.