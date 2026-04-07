Kobe Pauwels debutta nel FIA World Endurance Championship a Imola, sostituendo Eduardo Barrichello. Il pilota belga, membro della Driver Academy Aston Martin, guiderà l’Aston Martin Vantage GT3 n. 23 del team Heart of Racing con Gary Newell e Jonny Adam.

La sostituzione è dovuta a una sovrapposizione di calendari: la 6 Ore di Imola del FIA WEC coincide con la tappa di Long Beach dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Questa concomitanza ha imposto il cambio di formazione.

Pauwels ha già dimostrato il suo valore vincendo nel 2025 il GT World Challenge Europe Powered by AWS nella classe Sprint con l’Aston Martin di Comtoyou Racing.

Il titolo, ottenuto con il britannico Jamie Day, è frutto di una stagione "perfetta" con tre successi nella seconda metà dell’anno, proiettandolo verso una nuova sfida nell'endurance.

Heart of Racing schiera due vetture a Imola

Oltre all’Aston Martin n. 23, il team Heart of Racing schiererà a Imola la vettura gemella n. 27, affidata a Ian James, Zach Robincon e Mattia Drudi. Una formazione competitiva per la tappa italiana del WEC.

Prossime sovrapposizioni e il ritorno di Barrichello

Il calendario del FIA WEC e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship prevede ulteriori sovrapposizioni, come la prova IMSA WTSC di Mosport (Canada) e la 6 Ore di San Paolo (Brasile). Questi incroci sono una sfida logistica per team e piloti. Eduardo Barrichello tornerà in pista con Heart of Racing a Spa-Francorchamps, dopo l'assenza a Imola.