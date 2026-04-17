Per Giulio Pellizzari, il talentuoso ventiduenne marchigiano, si prospetta uno dei momenti più significativi della sua carriera ciclistica. È stato infatti designato capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe per il prossimo Giro d’Italia, un ruolo che lo pone al centro delle aspettative. Questa importante notizia giunge alla vigilia del Tour of the Alps, un appuntamento cruciale che servirà come ultima rifinitura della condizione fisica in vista della prima grande corsa a tappe della stagione. Per Pellizzari, la competizione alpina riveste un significato particolare, trattandosi anche della sua gara di casa.

Il giovane Pellizzari è considerato la “carta azzurra più importante” del team, con un obiettivo ambizioso: puntare almeno al top-5 della classifica generale, pur coltivando il sogno di conquistare un posto sul podio. Le sue qualità sono già emerse in competizioni di alto livello come la Volta a la Comunitat Valenciana e la Tirreno-Adriatico, dove ha dimostrato di poter tenere il passo dei migliori scalatori e di sferrare attacchi incisivi. La vera sfida, tuttavia, lo attende sulle montagne che superano i 2.000 metri di altitudine, previste nell’ultima e decisiva settimana del Giro d’Italia. Sarà qui che il corridore marchigiano dovrà dimostrare tutta la sua determinazione e resistenza.

La formazione e i principali avversari

Al Tour of the Alps, Pellizzari sarà affiancato da una formazione equilibrata, che include il giovane e promettente Lorenzo Finn, oltre a scalatori di comprovata esperienza come Giovanni Aleotti e Aleksandr Vlasov. L’obiettivo del team è consolidare la preparazione in vista della Corsa Rosa, utilizzando le impegnative tappe alpine per affinare la condizione atletica e testare la resistenza sulle salite più ardue. Tra i principali avversari che il team dovrà fronteggiare, spiccano nomi di calibro internazionale quali Egan Bernal, Ben O’Connor e Thymen Arensman, tutti attesi come protagonisti sia sulle strade del Tour of the Alps che al prossimo Giro d’Italia.

Il Tour of the Alps: un appuntamento di risonanza globale

L’edizione 2026 del Tour of the Alps si terrà dal 20 al 24 aprile, con la partenza fissata a Innsbruck e un tracciato che si snoderà attraverso le suggestive regioni del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino. L’evento, che quest’anno celebra il decimo anniversario dell’accordo Euregio, si conferma come una delle corse a tappe più avvincenti e seguite del calendario primaverile. Questo successo è alimentato anche da un’ampia copertura televisiva internazionale e da una ricca serie di iniziative collaterali, pensate per coinvolgere attivamente le comunità locali. Il Tour of the Alps si configura, dunque, non solo come un fondamentale banco di prova sportivo, ma anche come un’importante vetrina per promuovere i valori intrinseci del ciclismo: la coesione, la passione e il legame umano.

In sintesi, per Giulio Pellizzari e la sua squadra, la Red Bull – BORA – hansgrohe, il Tour of the Alps rappresenta l’ultimo e decisivo test prima del prestigioso appuntamento con il Giro d’Italia. Sarà in questa occasione che il giovane corridore marchigiano cercherà di confermare le elevate aspettative riposte in lui e di regalare grandi emozioni ai numerosi tifosi italiani.