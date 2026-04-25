Giulio Pellizzari è ora leader della Coppa Italia delle Regioni dopo il Tour of the Alps. Grazie a una prestazione dominante, ha conquistato la maglia blu Unioncamere nella generale individuale, scalatori e combattività.

Classifiche aggiornate

Pellizzari guida la classifica generale individuale con 164 punti. Tommaso Dati segue con 134 punti, grazie alla vittoria a Iseo nella Settimana Coppi e Bartali e al secondo posto ad Arco di Trento. Terzo è Davide Donati.

Tra le squadre femminili, la Bardiani CSF 7 Saber primeggia (253 punti), seguita da MBH Bank CSB Telecom Fort (203) e Solution Tech Nippo Rali (196).

Tra i giovani, Pellizzari e Luca Paletti sono primi a pari merito (100 punti). Nella classifica scalatori, Pellizzari guida (80 punti) davanti a Emanuele Ansaloni e Kevin Pezzo Rosola; è anche primo nella combattività. Lo speciale Traguardo Sicurezza è guidato da Davide Donati e Diego Ulissi (60).

Dichiarazioni e contesto

“Abbiamo assistito a un grande Tour of the Alps, con un Giulio Pellizzari protagonista assoluto e ora leader nella Coppa Italia delle Regioni 2026 – afferma Roberto Pella. È stata una corsa all’insegna della sicurezza, tema centrale dentro e fuori la gara, grazie a iniziative concrete.”

Durante la corsa, sono stati incontrati i genitori di Sara Piffer e Matteo Lorenzi, insieme alla Fondazione Michele Scarponi, e con Tommaso Dati davanti alla casa di Sara.

Un momento simbolico voluto dal ministro Andrea Abodi. Il territorio ospitante si distingue per piste ciclabili, progetti innovativi (come le bike lane) e l'impegno nell'educazione tramite campagne di sensibilizzazione.

La Coppa Italia delle Regioni: contesto e sviluppo

La Coppa Italia delle Regioni è un circuito ciclistico nazionale organizzato dalla Lega del Ciclismo Professionistico, giunto alla sua terza edizione nel 2026. Il progetto mira a coinvolgere tutte le regioni italiane, valorizzare i territori e stimolare la rinascita delle squadre nazionali. Nel 2026, il circuito si è esteso a diciassette regioni (rispetto alle undici precedenti), con il ritorno del Giro di Sardegna e l’introduzione del Giro della Magna Grecia.