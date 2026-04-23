Giulio Pellizzari si conferma protagonista al Tour of the Alps 2026, mantenendo salda la leadership della classifica generale dopo la penultima tappa conclusasi a Trento. Il giovane marchigiano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiuso la giornata nel gruppo dei migliori, conservando un vantaggio minimo di soli quattro secondi sulla temibile coppia INEOS, formata dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman. La corsa, che si avvia alla sua conclusione con la tappa decisiva verso Bolzano, vede Pellizzari pronto a difendere con determinazione la sua maglia di leader in una frazione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Al termine della tappa, Pellizzari ha espresso le sue sensazioni: "Manca una tappa, forse la più dura, e ho solo quattro secondi di vantaggio. Domani partiremo con lo stesso tempo e le stesse possibilità di vittoria, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il massimo. Domani è tutta un’altra storia rispetto a oggi, ci sarà una salita davvero dura appena prima dell’arrivo. Cercheremo di scollinare davanti e magari arrivare per primo al traguardo. Io sto bene, sapevo che avrei sofferto un po’ qua, com’è giusto che sia, ma è bello essere qui con la maglia di leader della classifica generale". Il corridore ha poi sottolineato la natura della competizione: "Questo Tour of the Alps è duro, come sempre.

In questa zona è difficile trovare una tappa facile. Domani ci sarà un po’ di suspense per il pubblico perché sarà una tappa decisiva. Speriamo che vada tutto bene".

La tappa di Trento: vittoria di Jasch e gestione di Pellizzari

La frazione odierna, partita da Arco e lunga 167,8 chilometri, si è rivelata particolarmente impegnativa. Il percorso, soprattutto nella sua prima metà, ha messo a dura prova i ciclisti con le ascese di Passo Bordala e Passo Redebus. La vittoria di giornata è andata al tedesco Lennart Jasch della Tudor Pro Cycling Team, che ha tagliato il traguardo di Trento in solitaria, precedendo Matteo Sobrero e Federico Iacomoni. Giulio Pellizzari, insieme agli altri uomini di classifica, ha saputo gestire la corsa con intelligenza, rimanendo nel gruppo principale e conservando la sua maglia verde di leader.

Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha ripercorso le fasi salienti della sua giornata: "All’inizio della tappa di oggi è andato via un gruppo di una trentina di corridori nel tratto in pianura. Devo ringraziare la squadra per il lavoro che ha fatto, hanno chiuso facile direi. Lì mi era anche venuta voglia di provare qualcosa, poi però nel finale abbiamo deciso di puntare tutto su domani". Questa dichiarazione evidenzia la strategia di squadra e la lucidità del giovane corridore.

L'epilogo a Bolzano: la sfida finale per la maglia verde

Con un vantaggio esiguo di soli quattro secondi su Arensman e Bernal, Giulio Pellizzari si appresta ad affrontare la frazione conclusiva del Tour of the Alps 2026.

La tappa, che condurrà il gruppo a Bolzano dopo 129 chilometri, si preannuncia come il vero banco di prova. Sarà caratterizzata da una salita impegnativa a ridosso dell’arrivo, un elemento che ha il potenziale per rimescolare le carte della classifica generale fino all'ultimo metro. Alle spalle del leader, la situazione è altrettanto serrata: il compagno di squadra Aleksandr Vlasov segue a sei secondi, mentre Mattia Gaffuri occupa la quinta posizione a quindici secondi.

La tensione è palpabile in vista di questo epilogo, che promette grande spettacolo. Pellizzari dovrà difendere con ogni energia la sua maglia verde dagli attacchi degli avversari, in quella che si annuncia come una delle tappe più attese e decisive dell’intera edizione 2026 del Tour of the Alps.