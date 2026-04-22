La terza tappa del Tour of the Alps 2026 ha visto la vittoria in volata di Tom Pidcock, ma la maglia verde di leader della classifica generale è rimasta saldamente sulle spalle di Giulio Pellizzari. La frazione odierna, disputata da Laces ad Arco, ha regalato emozioni e cambiamenti nelle posizioni di vertice, con Egan Bernal che guadagna terreno.

La terza tappa: vittoria di Pidcock

La frazione odierna, lunga 174,5 chilometri e caratterizzata da un dislivello di 3.620 metri, si è conclusa con una volata serrata sul traguardo di Arco. Tom Pidcock, portacolori della Pinarello‑Q36.5 Pro Cycling Team, ha dimostrato la sua superiorità, superando Tommaso Dati (Team Ukyo) ed Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Questa vittoria rappresenta un riscatto per il britannico, che nella prima tappa aveva ottenuto un secondo posto.

Classifica generale: Pellizzari resiste, Bernal si avvicina

Nonostante i movimenti in classifica, Giulio Pellizzari mantiene la leadership della corsa. Il suo vantaggio attuale è di quattro secondi su Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), che occupa la seconda posizione. Un protagonista di giornata è stato Egan Bernal (INEOS Grenadiers), il quale, grazie ai quattro secondi di abbuono conquistati, si è issato al terzo posto, riducendo il suo distacco dal leader a soli sei secondi. Questa performance lo rende un contendente sempre più pericoloso per la vittoria finale del Tour of the Alps.

Incidenti e prospettive future

La tappa non è stata priva di momenti critici, segnata da una maxi‑caduta avvenuta nei primi chilometri, che ha coinvolto circa trenta corridori. Tra le vittime dell'incidente, Lorenzo Finn, una promettente figura del ciclismo italiano, è stato costretto al ritiro a causa di una contusione al polso. Le conseguenze più serie sono state riscontrate in Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), che ha subito una commozione cerebrale.

L'attenzione si sposta ora sulla quarta tappa, in programma domani. Il percorso, che si snoderà da Arco a Trento per 167,8 chilometri con un dislivello di 3.600 metri, si preannuncia impegnativo. Sono previsti due Gran Premi della Montagna di prima categoria, il Passo Bordala e il Passo del Redebus, seguiti da un finale nervoso caratterizzato dall’ascesa di Povo, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della classifica generale del Tour of the Alps.