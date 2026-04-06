La stagione internazionale del pentathlon moderno riparte con la prima tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo, Egitto, dall'8 al 12 aprile. Dopo i recenti Campionati Italiani Senior, che hanno segnato il rientro di Elena Micheli dopo la maternità, la squadra italiana si presenta con otto atleti. Assenti, tuttavia, sia Micheli sia Aurora Tognetti, inizialmente convocata.

Il programma prevede mercoledì 8 aprile le qualificazioni femminili, giovedì 9 quelle maschili. Venerdì 10 spazio alle semifinali femminili, sabato 11 alle semifinali maschili. Domenica 12 andranno in scena le finali.

La squadra italiana e le assenze di rilievo

La rappresentativa azzurra sarà composta da cinque uomini e tre donne: Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Micheli, Roberto Micheli, Emanuele Tromboni, Teresa Gioia, Valentina Martinescu e Irene Prampolini. L'assenza di Elena Micheli, già annunciata dopo il suo rientro, si aggiunge a quella di Aurora Tognetti, inizialmente convocata. Tali defezioni sono significative per la squadra, che punterà sulle energie e ambizioni dei giovani.

Il circuito internazionale e le prospettive olimpiche

Il pentathlon moderno, disciplina olimpica dal 1912, vede nella Coppa del Mondo uno degli appuntamenti più attesi. Dopo le tappe di Sarasota e Il Cairo, la competizione proseguirà con prove in diverse città europee, tra cui Roma e Kecskemét, Ungheria.

La tappa romana è chiave per la qualificazione alla finale di Minsk, dove saranno assegnate due carte olimpiche. Le gare prevedono scherma, nuoto, equitazione e la combinata tiro-corsa, per il confronto ai massimi livelli internazionali.

Gli otto italiani al Cairo testimoniano la volontà federale di puntare su un gruppo giovane e motivato, in attesa del recupero delle atlete di punta. L'obiettivo è accumulare esperienza e punti preziosi in vista delle prossime tappe e della qualificazione olimpica.