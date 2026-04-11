La Sir Susa Vim Perugia si trova a un passo dalla finale Scudetto di volley maschile, forte di un vantaggio di 2-0 nella serie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione umbra avrà il primo match point davanti al proprio pubblico del Pala Barton Energy, in una Gara 3 che si preannuncia decisiva. Piacenza, con le spalle al muro, è obbligata a vincere per prolungare la semifinale.

Le prime due sfide hanno evidenziato la netta superiorità di Perugia, capace di imporsi soprattutto nei momenti chiave dei set. La squadra di Lorenzetti ha dimostrato di saper alzare il livello nei frangenti decisivi, costruendo i successi su una combinazione efficace di servizio, muro e contrattacco.

La continuità offensiva di Ben Tara, supportato da Plotnytskyi e Semeniuk, ha fornito a Giannelli soluzioni affidabili. Fondamentale anche il contributo dei centrali, con Russo protagonista sia a muro che in battuta, consolidando un sistema di gioco già equilibrato.

Le sfide di Piacenza e i protagonisti in campo

Piacenza ha mostrato sprazzi di buon gioco, grazie alle prestazioni di Bovolenta, Simon e Gutierrez, che hanno garantito punti e efficienza offensiva. Tuttavia, la squadra di Medei ha sofferto di discontinuità, specialmente nelle fasi centrali e finali dei set. Errori eccessivi e una minore incisività nel muro-difesa hanno impedito ai biancorossi di capitalizzare, con Perugia abile a sfruttare ogni passaggio a vuoto.

In Gara 2, Ben Tara è stato il mattatore con 22 punti, mentre Russo ha messo a segno tre muri vincenti, risultando decisivo. Entrambe le squadre hanno dovuto affrontare assenze: Piacenza senza Mandiraci e Galassi, Perugia priva di Ishikawa e Loser. Nonostante ciò, la formazione umbra ha mantenuto alta l’intensità e sfruttato al meglio le proprie risorse.

Gara 3: tattica e prospettive

Per Perugia, la chiave di Gara 3 sarà la gestione mentale del vantaggio. Evitare cali di concentrazione e continuare a spingere sul servizio per pressare la costruzione del gioco di Piacenza sarà cruciale. Gli umbri dovranno mantenere alta l’intensità e capitalizzare la propria superiorità nelle situazioni di break.

Piacenza, senza margini di errore, dovrà elevare il livello del muro-difesa e trovare maggiore continuità al servizio per limitare la varietà offensiva di Perugia. Sarà indispensabile gestire meglio i momenti chiave dei set, evitando gli errori che hanno indirizzato le prime due gare. L'allenatore di Piacenza, Dante Boninfante, ha ammesso: “Bisogna ammettere quando gli altri sono più forti. Non hanno regalato niente, tanto di cappello.”