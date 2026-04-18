Il FIA World Endurance Championship riparte con grande attesa da Imola, dove la Peugeot 9X8 si prepara a fare il suo ritorno in pista con una rinnovata determinazione. L'obiettivo primario è chiaro: conquistare la prima vittoria assoluta nel prestigioso Mondiale Endurance. A due anni dall'ultimo e completo aggiornamento della vettura, che fu presentata sotto la pioggia sulle rive del Santerno nell'aprile, il team francese si mostra più che mai risoluto a raggiungere questo traguardo. Per la stagione 2026, sebbene non siano previste particolari novità tecniche radicali per la 9X8, la squadra ha apportato cambiamenti significativi alla sua line-up di piloti, puntando su un mix di esperienza e nuovi talenti.

Tra le new entry di spicco, l'ex campione di FIA F2 Theo Pourchaire è pronto a correre a tempo pieno, affiancando i già consolidati Loïc Duval e Malthe Jakobsen sulla vettura numero 94. Sull'altra vettura, la numero 95, il neozelandese Nick Cassidy, ex campione SUPER GT, si unirà a Stoffel Vandoorne e Paul Di Resta, completando una formazione di alto livello. Da segnalare l'assenza di Jean-Eric Vergne, il quale sarà impegnato principalmente con Citroën nel Mondiale di Formula E. La Peugeot, pur non avendo ancora ottenuto una vittoria con la 9X8, ha comunque mostrato segnali estremamente incoraggianti nella seconda metà della scorsa stagione, arrivando a sfiorare il successo nella 6 Ore del Fuji, una gara poi vinta da Alpine solamente nelle fasi finali.

La strategia tecnica e l'evoluzione della 9X8

Il marchio legato a Stellantis, che vanta un palmarès di tre vittorie nella storia della leggendaria 24 Ore di Le Mans, ha investito notevoli risorse negli ultimi anni per sviluppare un progetto alternativo e innovativo, un prototipo originariamente concepito senza l'ala posteriore. Per la stagione 2026, la strategia non prevede la realizzazione di una nuova Hypercar, ma piuttosto un'attenta evoluzione del modello 9X8 già esistente. Peugeot sfrutterà appieno la nuova regolamentazione che consente l'utilizzo degli "evo jokers", ovvero aggiornamenti supplementari concessi ai costruttori che dimostrano un significativo gap prestazionale rispetto alla concorrenza.

Questi interventi, che riguarderanno principalmente aspetti aerodinamici e di setup della vettura, saranno oggetto di intensivi test a Portimao, fondamentali per ottimizzare le prestazioni.

Le ambizioni e le dichiarazioni del team per il 2026

Il team ha concluso la stagione 2025 con risultati promettenti, conquistando importanti podi sia alla Lone Star Le Mans che alla 6 Ore del Fuji, segnali che hanno alimentato le aspettative. Il CEO Alain Favey ha espresso una forte fiducia, dichiarando che, nonostante alcuni eventi sfortunati, la vittoria sarebbe stata alla portata già nel 2025 e che l'obiettivo è ora pienamente raggiungibile nel 2026. Anche il nuovo team principal Emmanuel Esnault ha sottolineato la volontà di affrontare una stagione pulita e priva di errori, puntando con decisione a migliorare il settimo posto ottenuto nell'anno precedente.

La Peugeot, che aveva già utilizzato le omologazioni e i joker previsti per il ciclo quinquennale della 9X8 fino al 2027, mira ora a sfruttare al massimo le nuove opportunità regolamentari per colmare il divario con i rivali e puntare con forza al primo successo nella classe regina del WEC, dimostrando il proprio valore nel campionato mondiale.