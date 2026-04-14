La Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara per un appuntamento cruciale: mercoledì 15 aprile, alle ore 19, affronterà l’SVG Lüneburg nella finale d’andata della CEV Cup. La sfida si terrà in Germania, presso la LKH Arena, e rappresenta per la squadra emiliana un’importante occasione di riscatto. Dopo una stagione italiana altalenante e l’eliminazione in semifinale scudetto contro Perugia, questa finale europea offre la concreta possibilità di conquistare un trofeo internazionale e dare un senso compiuto al percorso stagionale.

Piacenza e Lüneburg: stati d'animo e condizioni

La formazione piacentina arriva a questo confronto dopo la delusione delle semifinali scudetto, dove è stata superata 3-0 da Perugia. In quella serie, la squadra ha mostrato difficoltà in efficacia offensiva (47% contro il 58% degli umbri) e ha risentito dell’assenza di Mandiraci, fermato da un infortunio alla spalla, e del rientro non ancora al top di Galassi dopo un serio problema fisico.

Dall'altra parte, l’SVG Lüneburg vive un momento di grande fiducia, forte del primo posto in regular season di Bundesliga, della vittoria nei playoff contro Düren e di un cammino europeo solido, culminato con l’eliminazione del Maaseik in semifinale grazie a due vittorie (3-1 in Belgio e 3-2 al ritorno).

Stili di gioco e tattiche decisive

La Piacenza può fare affidamento su maggiore esperienza internazionale, notevole fisicità al centro e qualità individuale dei suoi giocatori di punta. L’Lüneburg, invece, approccia la partita con leggerezza mentale, puntando molto sul servizio aggressivo e cercando di sfruttare il fattore campo per allungare gli scambi e complicare la costruzione del gioco emiliano.

Per la squadra guidata da Anastasi, sarà cruciale reggere l’urto iniziale, evitare cali di tensione e trovare continuità nel reparto schiacciatori, che senza Mandiraci rischia di essere meno equilibrato. Saranno determinanti la qualità del palleggiatore e la capacità di Simon e Galassi di incidere al centro, creando spazi e alleggerendo la pressione sulle bande.

Il cammino europeo e il profilo dell'avversario

Il percorso continentale della Gas Sales Bluenergy Piacenza è stato caratterizzato da prestazioni solide, specialmente in trasferta, eliminando avversari come Ceske Budejovice, Rio Duero Soria, Jastrzebski, BR Volleys e ACH Ljubljana. Le doppie vittorie per 3-0 a Berlino e quella in Slovenia contro Lubiana testimoniano la capacità di Piacenza di imporsi lontano da casa, trovando ritmo al servizio e ordine nel muro-difesa.

L’SVG Lüneburg non è una sorpresa, ma una squadra che ha costruito il suo successo europeo su una pallavolo aggressiva e intensa. In semifinale, la formazione di Stefan Hübner ha dimostrato pressione al servizio (dieci ace), forte tenuta mentale nei finali di set e un peso offensivo significativo, grazie a giocatori come Byam, Larsen, Champlin ed Enlund.

Il roster tedesco è inoltre ricco di giovani talenti, tra cui l'alzatore Santteri Valimaa, il regista Neo Laumann e l'opposto Axel Enlund.

La posta in gioco: una finale da non perdere

Mercoledì 15 aprile alle 19, la Piacenza scenderà in campo in Germania con l'obiettivo di riscattare una stagione domestica deludente e di coronare un percorso europeo affrontato con grande determinazione. L’Lüneburg, forte del fattore campo e di un gioco aggressivo, si presenta come un avversario temibile. La qualità della ricezione, l'efficacia del servizio e la lucidità nei momenti chiave della partita saranno elementi cruciali per il risultato finale.