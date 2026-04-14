La CEV Cup di volley maschile si appresta a vivere la sua fase culminante con la finale d’andata tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. L'incontro, primo atto di un doppio confronto decisivo per l'assegnazione del secondo trofeo continentale per importanza, subito dopo la Champions League, è in programma mercoledì 15 aprile alle ore 19.00. Sarà la LKH Arena di Luneburg, in Germania, a ospitare questa sfida. La formazione emiliana, dopo l'uscita dal campionato, punta con decisione a questo obiettivo europeo, cercando un risultato che metta in discesa il cammino verso il trofeo.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza giunge a questo cruciale impegno europeo dopo aver concluso il proprio cammino nel campionato nazionale, eliminata da Perugia nelle semifinali scudetto. Tutte le energie dei biancorossi sono ora concentrate sull'obiettivo continentale. L'imperativo è conquistare un risultato positivo sul campo tedesco, fondamentale per affrontare con maggiore serenità la partita di ritorno, in programma la settimana successiva di fronte al proprio pubblico.

Il percorso delle due squadre verso la finale

Il cammino della Gas Sales Bluenergy Piacenza verso la finale è stato caratterizzato dal superamento di avversari di alto livello. Nei sedicesimi di finale, gli emiliani hanno lottato fino al golden set per avere la meglio sui cechi del Ceske Budejovice.

Successivamente, hanno affrontato e superato i polacchi del Jastrzebski Wegiel, per poi imporsi sugli sloveni del Lubiana. Per questa sfida decisiva, il tecnico potrà fare affidamento su un roster di qualità: l'opposto Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori José Miguel Gutierrez ed Efe Mandiraci (quest'ultimo in dubbio per recupero), il palleggiatore Paolo Porro, i centrali Gianluca Galassi (o Francesco Comparoni) e Robertlandy Simon, e il libero Domenico Pace.

Dall'altra parte del campo, il Luneburg ha dimostrato la propria forza eliminando i belgi del Maaseik in semifinale. Le vere imprese della formazione tedesca sono state però realizzate nei turni precedenti, dove ha superato avversari di calibro come il Karlovarsko e il Galatasaray.

A trascinare i padroni di casa e a rappresentare i principali riferimenti offensivi saranno Daniel Gruvaeus, Axel Enlund ed Ethan Champlin. È importante sottolineare che la squadra tedesca è attualmente impegnata anche nella semifinale del campionato nazionale, una serie che ha subito una modifica nel formato – ora al meglio delle tre partite – proprio a causa della concomitanza con questo prestigioso impegno nella finale europea.

Programma, orari e copertura televisiva

La finale d’andata tra Luneburg e Piacenza avrà inizio alle ore 19.00. Per chi desidera seguire l'incontro in televisione, la diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). Inoltre, un'ampia offerta di streaming permetterà agli abbonati di non perdere neanche un'azione: la partita sarà visibile su piattaforme come Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley Tv.

Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà garantita anche la diretta testuale.

Il secondo e decisivo atto di questa finale si disputerà la settimana successiva in Italia, dove la Gas Sales Bluenergy Piacenza avrà l'opportunità di sfruttare il proprio fattore campo per tentare di conquistare il prestigioso trofeo. L'attesa è palpabile tra gli appassionati di volley, che si preparano a una doppia sfida che si preannuncia ricca di spettacolo ed equilibrio.