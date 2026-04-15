La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è giunta a Luneburgo per affrontare lo SVG Luneburg nella finale d’andata della CEV Cup maschile. L'incontro è in programma mercoledì 15 aprile alle ore 19.00 alla LKH Arena. Guidata da Dante Boninfante, la squadra punta al miglior risultato continentale della sua storia. L'accesso alla finale è già il traguardo europeo più elevato mai raggiunto dal club.

Il match in diretta: orari e copertura

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Un appuntamento cruciale per le ambizioni europee di Piacenza.

Il percorso di Piacenza e la forza del Luneburg

I biancorossi hanno conquistato la finale superando nei quarti i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e in semifinale gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana, con una vittoria in trasferta per 3-1. Il cammino ha dimostrato solidità e crescita. Lo SVG Luneburg, avversario di spessore, è primo in Bundesliga e ha vinto la DVV Pokal. Il loro percorso in CEV Cup li ha visti eliminare in semifinale il Greenyard Maaseik, confermando la loro competitività.

L'analisi del viceallenatore Samuele Papi

Alla vigilia della sfida, il viceallenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Samuele Papi, ha analizzato l'avversario.

“Affrontiamo una squadra molto compatta, che tiene bene il campo e gioca una buonissima pallavolo”, ha dichiarato Papi. Le sue parole evidenziano la solidità tattica del Luneburg e la sfida che attende i biancorossi in Germania.