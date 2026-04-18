Il ciclista Thomas Pidcock si prepara al rientro in gara dopo l'infortunio al ginocchio subito durante la quinta tappa del Giro di Catalogna. Il britannico non sarà al via dell'Amstel Gold Race, la classica olandese in programma domenica 19 aprile nei Paesi Bassi.

Il ritorno al Tour of the Alps

L'atleta della Pinarello‑Q36.5 farà il suo atteso ritorno nel gruppo professionistico in occasione del Tour of the Alps. L'evento, in programma dal 20 al 24 aprile tra Trentino‑Alto Adige e Tirolo, sarà un banco di prova fondamentale. Durante le tappe di questa corsa di livello Pro, lo staff tecnico e Pidcock valuteranno attentamente le condizioni del ginocchio e la forma fisica generale.

Questa osservazione quotidiana sarà decisiva per la sua eventuale partecipazione alla Liegi‑Bastogne‑Liegi.

Assenza all'Amstel Gold Race

L'assenza di Pidcock dall'Amstel Gold Race, la "Corsa della Birra" celebre per i suoi muri olandesi e l'iconico Cauberg, è diretta conseguenza dell'infortunio. L'infortunio al ginocchio non gli ha permesso di recuperare in tempo per l'inizio della campagna delle Ardenne.

Obiettivi e prospettive

Dopo il secondo posto alla recente Milano‑Sanremo, dove ha conteso la vittoria in volata con Tadej Pogačar, il 26enne britannico è determinato a ritrovare il giusto ritmo e le migliori sensazioni sulle impegnative strade dell'Euregio. La sua presenza alla Liegi‑Bastogne‑Liegi, prevista per il 26 aprile, non è ancora confermata al cento per cento.

Aggiornamenti sul recupero

Il rientro di Pidcock è circondato da incertezza a causa del ginocchio destro, ancora gonfio e non completamente valutabile. Il team manager Douglas Ryder ha spiegato che si sta procedendo con la massima cautela. "Al momento non abbiamo un'idea precisa né sappiamo quando potrà tornare", ha dichiarato Ryder. "Stiamo cercando di drenare il liquido dal ginocchio e ridurre il gonfiore. Man mano che la situazione migliora, potremo usare le TAC per capire meglio i dettagli. Preferiamo essere cauti: il ginocchio ha molte articolazioni, non vogliamo spingere troppo presto."