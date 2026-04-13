Benedetta Pilato è tornata protagonista agli Assoluti di Riccione dopo un periodo complesso e tre mesi di stop. L'atleta pugliese affronta la rassegna per superare le difficoltà dell'ultimo anno.

Il 2025 è stato impegnativo: bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Singapore, ma problemi fisici e ormonali. Un episodio extra-sportivo all'aeroporto di Singapore ha portato a una sospensione di 90 giorni dalla Federazione.

Nuovo percorso tecnico e umano

Il ritorno in acqua coincide con il trasferimento a Roma, dove Pilato si allena sotto Mirko Nozzolillo. Questo avvia una nuova fase per stabilità e continuità.

I primi segnali sono incoraggianti: nelle recenti gare regionali nel Lazio, Pilato ha nuotato 1’04"80 nei 100 rana e 29"26 nei 50 rana, tempi competitivi.

Agli Assoluti di Riccione, la ranista è stata impegnata nei 50 rana (sua gara simbolo), nei 100 e potrebbe cimentarsi nei 50 farfalla. Il suo ritorno è un punto di riferimento per la rana femminile italiana.

Vittoria nei 50 rana e dichiarazioni

Nel corso degli Assoluti di Riccione, Benedetta Pilato ha conquistato il titolo italiano nei 50 rana con 29"91, tre decimi sopra il suo record nazionale. In mattinata aveva sfiorato il personale, a un centesimo dal 29"61. Dopo la gara, Pilato ha dichiarato: “Meglio stamattina. Mi aspettavo meglio, vedendo stamattina, ma va bene.

Io sono molto contenta per questi Assoluti, non ho preparato queste gare, avendo già il pass olimpico. Infatti ieri ero soddisfatta, oggi pomeriggio mi aspettavo meglio. Gli Europei saranno una tappa importante e poi si andrà a Tokyo. Mentalmente sono molto serena, anche sui 100 sono sempre più confidente, anche se mi manca il gareggiare, soprattutto in vasca lunga. La gara di ieri è stata bellissima, sono contenta”.

Il ritorno di Pilato arriva in un momento delicato per la rana femminile italiana. La sua presenza, forte dell'esperienza internazionale, può contribuire a ridare solidità e prospettiva. Riccione rappresenta un passaggio chiave per misurare le ambizioni e costruire il percorso verso gli Europei di Parigi. Per Benedetta Pilato è tempo di voltare pagina e tornare a parlare il linguaggio che le riesce meglio: quello dell'acqua.