Alessandro Pinarello ha raggiunto un traguardo significativo nella sua giovane carriera, conquistando la sua prima vittoria da professionista nel circuito World Tour. Questo successo è arrivato nella quinta e ultima tappa dell’O Gran Camiño 2026, dove si è imposto sul traguardo di Monte Trega, superando il norvegese Jørgen Nordhagen e il britannico Adam Yates. Il corridore della NSN Cycling Team ha concluso la corsa a tappe spagnola al terzo posto nella classifica generale, mentre la vittoria finale è andata ad Adam Yates. “Sono molto felice, spero di fare ancora meglio al Giro d’Italia”, ha dichiarato Pinarello, sintetizzando la sua grande soddisfazione e le sue ambizioni future.

La prima vittoria da professionista e le emozioni

Pinarello ha descritto con entusiasmo il momento decisivo della gara. “Adam ha fatto un grande ritmo lungo la salita”, ha raccontato, evidenziando la strategia cruciale adottata. “Io poi sapevo che era necessario entrare primo, o al massimo secondo, nel tratto con le pietre. Sono riuscito a farlo e poi ho dato tutto fino alla linea d’arrivo.” Le sue sensazioni riguardo al difficile tratto della ‘Via crucis’ sono state positive, culminate in una profonda felicità per il risultato ottenuto: “Ho avuto belle sensazioni e ora sono molto felice”.

Gli obiettivi futuri: Liegi e Giro d’Italia

Guardando alla stagione in corso, Pinarello ha delineato i suoi prossimi impegni e le sue aspettative.

“Avevo iniziato bene la stagione già alla Volta ao Algarve. Poi, cercavo la vittoria ed ora è arrivata. Sono contento.” Il suo calendario prevede ora la partecipazione alla prestigiosa Liegi-Bastogne-Liegi 2026, in programma il 26 aprile. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul Giro d’Italia 2026, un appuntamento per il quale il giovane atleta nutre grandi speranze: “Spero di riuscire a fare ancora meglio di oggi”, ha affermato con determinazione.

Il contesto della vittoria all'O Gran Camiño

L’O Gran Camiño, una corsa a tappe spagnola giunta alla sua quinta edizione, ha rappresentato per Pinarello un banco di prova significativo nel circuito World Tour. Il successo nella tappa conclusiva e il terzo posto finale nella classifica generale confermano inequivocabilmente il suo notevole potenziale e la sua costante crescita nel panorama ciclistico internazionale.

Questa prestazione sottolinea la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Il cammino verso il Giro d'Italia

Il Giro d’Italia 2026 è da tempo un obiettivo primario per Alessandro Pinarello. L'atleta aveva già espresso il desiderio di partecipare a questa competizione, considerandola il fulcro della sua stagione. L'appuntamento con la Corsa Rosa assume un significato particolare, anche in virtù del difficile recupero da una frattura allo scafoide subita durante la sua prima partecipazione. Il suo programma stagionale è stato attentamente delineato per includere sia corse a tappe che classiche, con l'ambizione di riscattare il ricordo dell'infortunio e dimostrare appieno il suo valore nel contesto di una delle gare più prestigiose del ciclismo mondiale.