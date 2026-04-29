Tadej Pogacar ha trionfato nella prima tappa in linea del Giro di Romandia, una frazione avvincente disputata oggi con partenza e arrivo a Martigny. Lo sloveno non solo si è imposto in una volata mozzafiato, ma ha anche conquistato la prestigiosa maglia di leader della classifica generale, dimostrando subito la sua superiorità dopo il quinto posto ottenuto nel cronoprologo.

La tappa, caratterizzata da un percorso impegnativo, ha visto Pogacar protagonista di un'azione decisiva. Partito con l'obiettivo di riscattare il risultato del cronoprologo, lo sloveno ha sferrato un attacco potente in salita a circa 37 chilometri dal traguardo.

Questa accelerazione fulminea ha permesso a Pogacar di selezionare un ristretto gruppetto di testa, composto da altri tre corridori di alto livello: Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen.

La mossa vincente e lo sprint finale

La tattica vincente di Pogacar si è concretizzata proprio in quel tratto in salita, dove la sua progressione ha sorpreso gli avversari. Il quartetto di testa ha collaborato per mantenere il vantaggio sul gruppo inseguitore, gestendo le energie in vista del finale. Giunti negli ultimi chilometri, la vittoria si è decisa in una volata serrata. Qui, Tadej Pogacar ha sfoderato la sua proverbiale potenza, regolando con autorità i suoi compagni di fuga. Florian Lipowitz si è classificato al secondo posto, mentre Lenny Martinez ha tagliato il traguardo in terza posizione e Jorgen Nordhagen in quarta, a completare l'ordine d'arrivo di questa entusiasmante frazione.

Pogacar leader della classifica generale

Grazie a questa brillante vittoria, Tadej Pogacar si è immediatamente proiettato in testa alla classifica generale del Giro di Romandia, indossando la maglia di leader. La sua prestazione ha confermato le aspettative, evidenziando non solo la sua forza in salita, ma anche la sua capacità di finalizzare il lavoro con uno sprint efficace. L'ordine d'arrivo della tappa ha delineato i primi quattro posti, con Lipowitz, Martinez e Nordhagen che hanno condiviso il podio virtuale con il vincitore.

Il riscatto dopo il cronoprologo

La giornata odierna ha rappresentato un vero e proprio riscatto per Pogacar. Nel cronoprologo, corso il giorno precedente, la vittoria era andata a Dorian Godon, con lo sloveno che aveva ottenuto un comunque rispettabile quinto posto.

Questa prima tappa in linea era dunque un banco di prova cruciale per dimostrare la sua condizione e le sue ambizioni. Con una prestazione convincente, che ha unito intelligenza tattica, resistenza in salita e velocità in volata, Pogacar ha pienamente centrato l'obiettivo, lanciando un segnale forte a tutti i suoi avversari nel Giro di Romandia.