Naomi Osaka ha affrontato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in un intenso ottavo di finale al Mutua Madrid Open, spingendola al terzo set sulla terra rossa spagnola. Nonostante la sconfitta per 6‑7(1), 6‑3, 6‑2, la partita ha rappresentato per Osaka un significativo momento di crescita e consapevolezza, come ha dichiarato ai media a Madrid.

L'ex numero uno del mondo e quattro volte campionessa Slam ha tratto aspetti positivi dalla sfida, in particolare riguardo al confronto di potenza. "Mi rendo conto che potrei potenzialmente eguagliarla in potenza.

Sento che a Indian Wells ero un po’ sopraffatta. Qui ho fatto un po’ meglio", ha affermato Osaka. Ha aggiunto che la partita le ha fatto capire di essere "là", vicina al livello delle migliori: "Penso solo nel rendermi conto di quanto fosse vicina la partita. Sento che ogni game era super ravvicinato".

I progressi sulla terra battuta e le prospettive future

Osaka ha evidenziato i notevoli progressi compiuti sulla terra battuta rispetto alla stagione precedente. "Per me perdere non è qualcosa di positivo, ma posso trarre dei lati positivi da questa partita", ha spiegato. "Ovviamente sento di essere in una posizione migliore rispetto a un anno fa. L’anno scorso non avevo ranking. Quest’anno lo ho.

Posso andare a Roma come testa di serie, il che è davvero fico per me". Ha ricordato la differenza rispetto a Indian Wells, dove si era sentita più in difficoltà. L'anno scorso, Osaka aveva conquistato il titolo WTA 125 di Saint Malo sulla terra e raggiunto gli ottavi a Roma, prima di uscire al primo turno del Roland Garros contro Paula Badosa per 6-4 al terzo set.

In un dettaglio personale, la tennista giapponese ha condiviso che sua figlia Shai, di due anni e mezzo, che l’ha accompagnata a Madrid, non sarà con lei a Parigi per il Roland Garros. "No, ha la scuola. Mi piace mantenerle una routine. Era qui solo per un po’. Probabilmente tornerà [a casa] tra qualche giorno", ha spiegato.

Sabalenka ai quarti, Osaka a testa alta

Aryna Sabalenka, superata la strenua resistenza di Osaka, si è qualificata per i quarti di finale del torneo madrileno, dove affronterà Hailey Baptiste. La partita è stata un vero e proprio scontro, con Osaka che ha dominato il primo set aggiudicandoselo al tie-break con un parziale di 7-1, mostrando un movimento e una capacità di colpire eccezionali. Sabalenka, tuttavia, ha dimostrato la sua tempra di numero uno, reagendo con forza e ribaltando l'incontro nei successivi due set con i punteggi di 6-3, 6-2. Questa vittoria segna il 150° successo di Sabalenka in un evento WTA 1000, un traguardo raggiunto in sole 200 partite, posizionandola tra le giocatrici più rapide a raggiungere tale cifra.

Nonostante l'eliminazione, la prestazione di Osaka contro la campionessa in carica del Mutua Madrid Open conferma i segnali di una ritrovata forma e fiducia, proiettandola con ottimismo verso i prossimi impegni sulla terra battuta europea, inclusi gli Internazionali BNL d'Italia a Roma e il Roland Garros a Parigi.