Anastasia Potapova ha scritto una pagina di storia al Mutua Madrid Open, diventando la prima lucky loser a raggiungere la semifinale di un torneo WTA 1000 o Tier I dal 1990. L'austriaca, venticinquenne, ha superato Karolina Pliskova con il punteggio di 6-1, 6-7(4), 6-3, dopo un match intenso.

La numero 56 del mondo ha avuto un percorso unico. Eliminata nelle qualificazioni da Sinja Kraus, ha sfruttato la seconda chance come lucky loser, vincendo contro Zhang Shuai, Jelena Ostapenko, la numero due Elena Rybakina e Pliskova. Nel quarto di finale, Potapova ha dominato il primo set, ma fallendo tre match point nel secondo, Pliskova ha pareggiato.

Rimonta e mentalità decisiva

Nel set decisivo, sotto 1-3, Potapova ha reagito con determinazione, vincendo cinque giochi e chiudendo con un ace. «Penso che sia questo che rende il nostro sport così bello. Mi è stata data una seconda possibilità e ora sono qui. Sono senza parole, super felice. Non c’è niente di meglio che possa succedermi in questo momento» ha detto Potapova, commossa.

Continui ribaltamenti in partita. Ha quasi raddoppiato i vincenti (40 a 21) su Pliskova e messo a segno dieci ace, compreso l'ultimo. Nonostante le difficoltà, specie nel secondo set, ha ritrovato concentrazione e fiducia, supportata dal fidanzato Tallon Griekspoor. «Ero un po’ persa mentalmente nel terzo set. Non credevo in me stessa.

Profondo rispetto per il mio fidanzato che è arrivato al momento giusto. Mi ha salvata, continuava a dirmi: ‘Puoi farcela’. Nel terzo set è stato soprattutto merito suo se sono rimasta lì mentalmente» ha detto Potapova.

Traguardo storico

È la prima donna austriaca in semifinale di un WTA 1000 dopo Sybille Bammer (2007). Affronterà Linda Noskova o Marta Kostyuk. Dopo la finale a Linz, conferma ottimo momento e capacità di cogliere le opportunità. «Questo torneo continua a darmi seconde possibilità e io continuo a sfruttarle. Sono super felice» ha ribadito la tennista, puntando alla finale.