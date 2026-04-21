A 43 anni, Domenico Pozzovivo ha compiuto un sorprendente ritorno nel ciclismo professionistico, indossando la maglia del Team Solution Tech‑Nippo‑Rali al Tour of the Alps. Il ciclista lucano, che si era ritirato dopo il Giro di Lombardia 2024, ha dimostrato subito una condizione invidiabile, puntando a un piazzamento nella top‑10 generale della corsa.

Il rientro e le prime impressioni

La decisione di tornare in sella è stata frutto di una attenta valutazione della propria condizione fisica. Pozzovivo ha espresso gratitudine al team guidato da Serge Parsani, dichiarando di voler ricambiare la fiducia con la sua esperienza e competitività.

Il suo debutto stagionale è avvenuto al Tour of the Alps, evento in programma dal 20 al 24 aprile, segnando un momento significativo per il veterano del gruppo.

Una prestazione che stupisce

Già nella seconda tappa, sulle impegnative rampe della salita di Val Martello, Pozzovivo ha saputo tenere il passo del gruppo di testa. Con lucidità tattica e una forma fisica notevole, ha guidato l’inseguimento dei battistrada, dimostrando di essere ancora un protagonista. Ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione, con un ritardo di soli 19 secondi dal vincitore Giulio Pellizzari. Questo risultato lo ha proiettato all’undicesimo posto nella classifica generale, a 29 secondi dal leader, mantenendo vive le sue ambizioni di classifica per la top‑10 finale del Tour of the Alps.

Il sogno del Giro d’Italia rimandato

Nonostante questo brillante rientro, il ciclista lucano non potrà prendere parte al Giro d’Italia 2026. La sua squadra, infatti, non è riuscita a ottenere la wild‑card necessaria per l’invito alla Corsa Rosa. Il requisito per tale invito era rientrare tra le prime trenta formazioni del ranking UCI al termine del 2025, un obiettivo che il Team Solution Tech‑Nippo‑Rali non ha raggiunto.

Il valore di un ritorno

Il ritorno di Pozzovivo è stato accolto con interesse nel mondo del ciclismo. Il ciclista stesso ha affermato di essere a un livello di performance mai raggiunto prima. L'ingaggio da parte del Team Solution Tech‑Nippo‑Rali è stato ufficializzato dopo che la notizia aveva iniziato a circolare, con il Tour of the Alps individuato come palcoscenico ideale per il suo rientro. La mancata partecipazione al Giro d’Italia 2026, pur essendo un dispiacere, non offusca il valore di questa nuova sfida intrapresa dal campione lucano.