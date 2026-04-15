Un'approfondita ricerca condotta dall'Università di Bradford, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS ONE, ha gettato nuova luce sull'efficacia del sistema VAR (Video Assistant Referee) nel calcio professionistico. Lo studio, basato sull'analisi di 1.520 partite di Premier League disputate in quattro stagioni recenti, rivela che il VAR a bordo campo interviene con un impatto significativo: ribalta ben il 95% delle decisioni arbitrali iniziali quando viene richiesto un riesame. Un aspetto cruciale emerso è che fattori esterni quali la dimensione del pubblico, il punteggio della partita, il momento specifico del match o lo status di squadra in casa o in trasferta non influenzano in modo significativo gli esiti delle revisioni.

Analisi approfondita delle decisioni VAR

Nel corso della loro indagine, i ricercatori hanno analizzato un vasto campione di 1.520 incontri della Premier League. Durante queste partite, gli arbitri sono stati invitati in 250 occasioni a rivedere azioni di gioco considerate dubbie, utilizzando il monitor a bordo campo. L'esito di queste revisioni è stato notevole: in una percentuale elevatissima, pari al 95% dei casi, la decisione arbitrale originale è stata ribaltata a seguito dell'intervento del VAR. La ricerca evidenzia con forza che sia la probabilità di annullare una decisione dopo la revisione, sia la scelta stessa di ricorrere al sistema VAR, non sono state influenzate in maniera significativa da fattori esterni.

Tra questi, lo studio menziona esplicitamente la dimensione del pubblico presente allo stadio, il punteggio raggiunto dalla partita in quel momento, la fase specifica del match o se la squadra coinvolta giocasse in casa o in trasferta. Un ulteriore dato rilevante è la coerenza del processo decisionale del VAR, che si è mantenuta stabile e uniforme attraverso tutte le stagioni prese in esame.

Osservazioni e raccomandazioni per il futuro

Sebbene in un numero limitato di situazioni le decisioni iniziali siano state confermate, è stato notato che la maggioranza di queste riguardava la squadra di casa. Tuttavia, i ricercatori specificano che il campione di questi casi è troppo ristretto per poter trarre conclusioni definitive o generalizzabili.

Per migliorare ulteriormente l'imparzialità e ridurre ogni potenziale condizionamento, gli studiosi suggeriscono una modifica pratica: spostare il monitor utilizzato per le revisioni del VAR in una posizione più defilata, lontano dal campo di gioco. Un'opzione proposta è il tunnel degli spogliatoi, con l'obiettivo di ridurre possibili influenze visive che potrebbero derivare dalla vicinanza degli spettatori. È fondamentale, tuttavia, che l'arbitro continui a essere registrato durante la fase di revisione, al fine di assicurare la massima trasparenza del processo decisionale.

Contesto dello studio e impatto sul calcio

L'analisi condotta dall'Università di Bradford ha preso in considerazione le partite disputate tra le stagioni 2021/22 e 2024/25 della Premier League.

Il dato del 95% di ribaltamenti, sebbene elevato, è considerato atteso dagli stessi ricercatori. Questo perché il VAR viene attivato e interviene esclusivamente in presenza di potenziali errori arbitrali chiari e manifesti, non per semplici interpretazioni. La ricerca mette in luce anche l'importanza cruciale della psicologia nel garantire l'equità sportiva, un aspetto che sta alimentando un vivace dibattito ai massimi livelli del calcio inglese, contribuendo a una riflessione più ampia sull'applicazione e l'evoluzione delle tecnologie nel mondo dello sport.