Il calcio europeo si prepara a un fine settimana di fuoco, con sfide decisive che potrebbero ridefinire le gerarchie in diversi campionati. I riflettori sono puntati sull'Inghilterra, dove la Premier League si avvia verso un epilogo al cardiopalma, ma non mancano emozioni anche in Germania, Francia, Spagna e negli altri tornei continentali.

Premier League: Manchester City-Arsenal, la resa dei conti

Il confronto all'Etihad tra Manchester City e Arsenal si preannuncia cruciale per la volata scudetto. Pep Guardiola cerca l'affondo per scippare il titolo in rimonta ad Arteta.

La distanza si è ridotta a sei punti dopo il ko dell'Arsenal con il Bournemouth, e il City ha una partita da recuperare: una vittoria li porterebbe virtualmente alla pari, con il morale alle stelle.

Al centro dell'attenzione, il duello a centrocampo tra Rodri-Bernardo Silva e Rice-Zubimendi. In attacco, la sfida si accenderà tra Erling Haaland e Viktor Gyökeres. L'unico italiano in campo sarà Gianluigi Donnarumma, con Riccardo Calafiori in panchina.

L'Arsenal, dopo le eliminazioni in FA Cup e Coppa di Lega, è approdato in semifinale di Champions League con il minimo scarto. In Premier non può permettersi ulteriori passi falsi. Il successo del Bournemouth per 2-1 sull'Arsenal ha riaperto prepotentemente la corsa al titolo, dando al Manchester City una "ultima vita".

Andoni Iraola ha elogiato la personalità della sua squadra, evidenziando le difficoltà dell'Arsenal nel gestire i momenti decisivi.

Gli altri match e il calendario inglese

Nel panorama della Premier League spiccano anche altri incontri: il Chelsea affronterà il Manchester United, in corsa per il terzo posto con l'Aston Villa. Il Liverpool quinto sarà impegnato nel derby con l'Everton. Il Tottenham, reduce da una stagione deludente e ora guidato da De Zerbi, cercherà di raddrizzare la rotta in casa con il Brighton per allontanarsi dal terzultimo posto.

Il calendario prevede per domani, sabato: Newcastle-Bournemouth, Tottenham-Brighton, Chelsea-Manchester United. Domenica 19 aprile: Aston Villa-Sunderland, Everton-Liverpool, Nottingham-Burnley, e il superclou Manchester City-Arsenal.

Bundesliga: il Bayern Monaco verso il titolo

Il Bayern Monaco delle meraviglie, con lo straordinario trio offensivo Olise-Kane-Luis Díaz, si regala il PSG nelle semifinali di Champions dopo due spettacolari successi sul Real Madrid. L'attacco a mitraglia, capace di 157 gol in 45 partite, sta ritoccando vari record e si appresta a vincere il 13° titolo degli ultimi 14 anni: basterà battere il robusto Stoccarda domani per archiviare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

Il Dortmund è secondo. Stoccarda e Lipsia, appaiate al terzo posto, hanno impegni complicati. Spicca l'esordio sulla panchina dell'Union Berlino di Marie Louis Eta, la prima donna nella massima serie di uno dei 5 tornei top europei.

L'esordio non sembra complicato, in casa con il Wolfsburg, penultimo.

Il calendario tedesco: domani, sabato: Leverkusen-Augsburg, Union Berlino-Wolfsburg, Hoffenheim-Dortmund, Francoforte-Lipsia. Domenica 19: Friburgo-Heidenheim, Bayern-Stoccarda.

Ligue 1: il PSG domina, corsa Champions aperta

Vola a gonfie vele in semifinale di Champions il PSG dopo aver annichilito il Liverpool. Ora Luis Enrique può dedicarsi alla pratica scudetto in Ligue 1. I parigini, con due gare in meno, hanno debellato le velleità del Lens, ma hanno un impegno rispettabile al Parco dei Principi con il Lione. Ancora incerta la volata Champions con cinque squadre distanziate un punto l'una dall'altra.

Gli incontri in Francia: oggi, venerdì: Lens-Tolosa.

Domani, sabato: Lorient-Marsiglia, Lille-Nizza. Domenica 19: Monaco-Auxerre, Strasburgo-Rennes, PSG-Lione.

La Liga: stagione fallimentare per le big

Pausa di riflessione in Spagna. Bocciate dalla Champions League le due super big Real Madrid e Barcellona, l'onore del calcio spagnolo è nelle esperte mani dell'Atletico di Simeone. Per i blancos si sta rivelando una stagione fallimentare: persa la Supercoppa col Barcellona, fuori in Coppa del Re agli ottavi con l'Albacete e in Champions ai quarti col Bayern, ha di fatto perso anche la Liga visto che il Barça ha un vantaggio di 7 punti a 7 gare dal termine. Toccherà a qualcun altro raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti dopo il flop di Xabi Alonso e Arbeloa.

Altri campionati: Olanda, Portogallo e Turchia

In Olanda il PSV ha vinto il campionato a Pasqua con cinque turni di anticipo. In Portogallo, può essere la svolta scudetto per il Porto di Farioli, che ha un compito facile in casa col Tondela. Due ore e mezzo prima ci sarà il derby big-match tra lo Sporting, che insegue a -5 con una gara da recuperare, e il Benfica di Mourinho a -7, l'unica ancora imbattuta. In Turchia prosegue la volata scudetto tra Galatasaray e Fenerbahçe, separate da due punti.