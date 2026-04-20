Nel corso della trasmissione TennisMania, il giornalista e telecronista di Eurosport Dario Puppo ha analizzato i temi più attuali del tennis internazionale, ponendo l'attenzione sulle recenti vicende che hanno coinvolto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Alcaraz, attuale numero due del mondo, ha subito un infortunio al polso della mano destra che lo ha costretto dapprima al ritiro dal torneo di Barcellona e, successivamente, alla rinuncia al prestigioso Masters1000 di Madrid. Queste defezioni hanno dato adito a numerose interpretazioni e speculazioni, che Puppo ha commentato con chiarezza e fermezza.

“Nel dare le notizie si gioca a bim bum bam. Non c’è una fonte diretta su questo allarmismo dalla Spagna. Quando Alcaraz ha fatto la conferenza senza domande, lui ha detto che spera di tornare e la lesione è più seria del previsto. Allora potevi pensare che avrebbe saltato Madrid e Roma, ma il Roland Garros? Non ci sono indicazioni in questo senso”, ha dichiarato Puppo, invitando a una maggiore prudenza nella diffusione di ipotesi non supportate da elementi concreti. Il giornalista ha inoltre evidenziato come le valutazioni di Feliciano López, interpellato sulla questione, si basino su informazioni parziali: “Dire di aver avuto un infortunio simile a quello di Carlitos, può voler dire tutto o niente”.

La programmazione autonoma di Sinner

Dario Puppo ha poi precisato che la gestione della stagione di Jannik Sinner non è stata in alcun modo influenzata dalle assenze di Alcaraz o Djokovic. “Sinner aveva già previsto di giocare Madrid, era nei suoi programmi. Non c’entrano nulla i discorsi legati alle assenze di Alcaraz e Djokovic. Poi sono situazioni che vengono valutate quotidianamente. Jannik ragiona giorno per giorno, guardando in casa propria”, ha spiegato, sottolineando la volontà dell’azzurro di concentrarsi esclusivamente sulle proprie scelte e sulle sue condizioni fisiche.

Il momento attuale si rivela comunque complesso per Alcaraz, che, secondo Puppo, sarebbe anche infastidito dalle reazioni sui social media dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo, come lo stesso spagnolo ha riferito durante una conferenza stampa a Barcellona.

Impatto sul Ranking ATP e Scenari Futuri

La prolungata assenza di Alcaraz, costretto a rinunciare a Madrid dopo il forfait di Barcellona, ha ripercussioni dirette sulla classifica ATP. La mancata partecipazione dello spagnolo al torneo madrileno consente a Sinner di mantenere la prima posizione nel ranking almeno fino agli Internazionali d’Italia. Alcaraz ha espresso il proprio profondo dispiacere attraverso i social media: “Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi in un torneo così speciale. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto”.

In attesa di ulteriori sviluppi sulle condizioni fisiche di Alcaraz, la stagione sulla terra rossa si preannuncia ricca di incertezze e, al contempo, di nuove opportunità per i principali protagonisti del circuito.