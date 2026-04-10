Dario Puppo ha offerto la sua analisi sul sofferto successo di Jannik Sinner contro Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Durante la trasmissione TennisMania, l'esperto ha commentato la vittoria in tre set dell'azzurro, caratterizzata da un calo fisico che, secondo Puppo, non deve destare preoccupazione. L'analista ha attribuito questo momento di difficoltà agli effetti degli spostamenti, al jet lag ormai superato e all'accumulo di fatica, fattori che possono emergere con leggerezza durante un incontro di alto livello.

Puppo ha rivelato che Sinner avrebbe riferito al fisioterapista di avvertire un leggero giramento di testa, ma senza mostrare segni di particolare allarme. L'esperto ha evidenziato come il numero due al mondo abbia saputo concentrare le energie nel momento decisivo, ovvero l'inizio del terzo set, dimostrando grande capacità di gestione mentale e fisica. "Io non l’ho visto così preoccupato", ha dichiarato Puppo, aggiungendo che anche un atleta molto concentrato può abbassare leggermente l'intensità quando la partita sembra procedere in modo favorevole.

La partita tra Sinner e Machac: alti e bassi

Il confronto tra Sinner e Machac è stato caratterizzato da una partenza brillante dell'azzurro, che ha dominato il primo set.

Successivamente, Sinner ha accusato un calo di energia nel secondo parziale. Lo stesso Sinner ha ammesso: "Ho fatto fatica, sono un po’ stanco. È stata una partita difficile, sono partito bene poi ho accusato forse un calo di energia. Ho cercato di resistere, dare comunque il mio meglio, trovare il modo di farcela: l’importante era vincere. Non tutti i giorni sono uguali." Nel corso del terzo set, Sinner ha richiesto l'intervento del fisioterapista, riferendo di sentirsi "un po’ dizzy, mi gira la testa", ma ha poi ripreso il controllo della partita, chiudendo l'incontro con determinazione.

Puppo ha sottolineato che la modalità di gioco di Machac, capace di alzare il livello nei momenti chiave, ha contribuito a rendere la sfida più complicata per Sinner.

Tuttavia, secondo l'analista, il calo fisico non deve essere motivo di particolare allarme, soprattutto considerando la capacità del tennista italiano di reagire nei momenti cruciali.

Sinner: serie vincente e prossimo avversario

Con questa vittoria, Sinner ha esteso a diciannove la sua serie di successi consecutivi nei Masters 1000, confermandosi tra i protagonisti assoluti del circuito. Il match contro Machac ha interrotto la striscia di trentasette set vinti consecutivamente, ma l'azzurro ha dimostrato ancora una volta di saper gestire le difficoltà fisiche e mentali. Nei quarti di finale, Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, in un confronto che si preannuncia interessante anche alla luce dei precedenti favorevoli all'italiano.

La capacità di Sinner di superare i momenti di difficoltà, come evidenziato sia dalle sue dichiarazioni sia dall'analisi di Puppo, rappresenta un elemento chiave per le sue ambizioni nei grandi tornei. La gestione delle energie e la reazione nei momenti decisivi restano aspetti fondamentali per il prosieguo della stagione.