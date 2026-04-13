Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Montecarlo, superando Carlos Alcaraz e riconquistando la vetta del ranking mondiale. Un trionfo che ha generato ampi dibattiti e analisi, tra cui quella di Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport, intervenuto durante l'ultima puntata della trasmissione TennisMania.

L'analisi di Puppo sul trionfo e le prospettive future

Puppo ha sottolineato l'importanza della vittoria di Sinner, definendola cruciale "per Sinner e per il tennis italiano, anche in prospettiva delle prossime settimane". Secondo il telecronista, il fattore determinante nel match è stata la risposta di Sinner, che gli ha offerto "quasi sempre l’opportunità di fare il break, a differenza dell’iberico".

Ha inoltre evidenziato come Alcaraz dovrà lavorare sul proprio gioco, in particolare sulla gestione del servizio di Jannik, che "può diventare un problema per tutti, anche per lui, sulla terra".

Un'ulteriore osservazione di Puppo ha riguardato il rapporto tra Alcaraz e il suo team tecnico. Il telecronista ha espresso critiche, affermando che "per la terza volta si è lamentato con l’angolo per qualcosa che non ha funzionato". Nello specifico, ha puntato il dito sul servizio dello spagnolo che "non gli dava punti", suggerendo che Samu Lopez, parte dello staff, "non è in grado di gestire una situazione del genere, specie nelle sfide contro Sinner", e che "servirebbe una personalità diversa".

Strategie per Sinner e il fattore età

In merito alla programmazione di Sinner in vista dei prossimi impegni, Puppo ha avanzato un suggerimento strategico: "A mio avviso, come è accaduto a Indian Wells, Sinner potrebbe partire prima per Madrid e magari fare un ciclo di preparazione direttamente lì, in modo da adattarsi alle condizioni, fare bene e lavorare come piace a lui". Ha poi enfatizzato l'importanza per l'atleta di "fare dei ragionamenti per preservare il proprio fisico", nonostante la sua grande passione per il gioco. Ha concluso che "questi risultati cambiano i parametri della programmazione e la conquista di certe vittorie cambia le prospettive".

Infine, Puppo ha affrontato il dibattito sull'età, in particolare in relazione a un'opinione espressa da Adriano Panatta, che ipotizzava un vantaggio per Alcaraz, più giovane di due anni.

Il telecronista ha categoricamente smentito tale teoria, dichiarando: "Per quanto mi riguarda questo fattore conta zero, in quanto è come si sviluppa la carriera che fa la differenza".

I numeri del successo di Sinner a Montecarlo

Il trionfo di Sinner nel Principato è stato sigillato con un punteggio di doppio 7-6(5), 6-3, marcando la sua prima vittoria in un Masters 1000 sulla terra battuta. Questo successo non solo lo ha riportato al vertice del ranking mondiale, superando Alcaraz, ma lo ha anche proiettato nella storia del tennis. Con questa affermazione, l'italiano ha conquistato i primi tre Masters 1000 della stagione – Parigi, Indian Wells e Miami – un'impresa eguagliata in precedenza solo da Novak Djokovic nel 2015. Inoltre, Sinner è diventato il terzo giocatore di sempre a vincere quattro Masters 1000 consecutivi, affiancandosi a leggende come Djokovic e Rafael Nadal.