Jannik Sinner e Alexander Zverev si preparano ad affrontarsi nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, una sfida che promette grande spettacolo e che vede il tennista italiano in una situazione di forma straordinaria. L’attenzione è massima non solo per la posta in palio, ma anche per l’alto livello di gioco espresso da entrambi i protagonisti nel corso del torneo.

Il giornalista Dario Puppo, intervenuto durante l’ultima puntata di TennisMania, ha analizzato il momento eccezionale di Sinner, sottolineando come il numero due del mondo stia vivendo una fase davvero incredibile.

«Sinner è in una situazione incredibile per quello che sta facendo. La partita di oggi può dargli la possibilità di giocare tre grandi finali consecutive sul rosso, il che è notevolissimo. Secondo me è semplicemente straordinario», ha dichiarato Puppo. Ha inoltre evidenziato come la frequenza degli incontri tra Sinner e Zverev nei tornei maggiori sia una conseguenza naturale del sistema delle teste di serie, che spesso li porta a incrociarsi nelle fasi avanzate.

Le insidie della semifinale

La sfida con Zverev, secondo l'analisi di Puppo, non è affatto scontata e presenta diverse insidie. «Sinner il torneo, a questo punto, lo vuole vincere. È difficile, perché anche con Zverev non è banale. Lui sa che gli equilibri sulla terra cambiano un filino.

Il vantaggio è che Jannik va dritto, non ha retropensieri. Penso sia nelle condizioni ideali per fare una partita forse difficilmente sostenibile per Zverev. Se però andassero al terzo, allora può succedere di tutto». Queste parole riflettono l’incertezza che accompagna una semifinale di alto livello, dove ogni dettaglio può fare la differenza e la superficie in terra battuta introduce variabili significative.

Il rendimento di Sinner sulla terra battuta è stato definito «notevolissimo» da Puppo, che ha rimarcato come l’azzurro sia pronto a sfruttare ogni occasione per raggiungere un altro traguardo importante nella sua carriera. La semifinale contro Zverev rappresenta un banco di prova cruciale, sia per la qualità dell’avversario sia per la posta in palio in termini di ranking e prestigio, confermando la sua ascesa costante nel circuito.

Precedenti e statistiche

Guardando ai dati più recenti, Jannik Sinner arriva a questa semifinale forte di una serie di sette vittorie consecutive contro Alexander Zverev. Tra questi successi spiccano quelli ottenuti nelle semifinali dei due Masters americani vinti a Indian Wells e Miami, a dimostrazione di una chiara superiorità negli scontri diretti recenti. Il bilancio complessivo degli scontri diretti vede Sinner in vantaggio per otto a quattro.

Tuttavia, Zverev può vantare un successo sulla terra battuta di Montecarlo, datato 2022, che potrebbe infondere fiducia. La sua ultima vittoria contro Sinner risale invece agli US Open del 2023, evidenziando che il tedesco è capace di imporsi nei grandi appuntamenti.

Questi precedenti suggeriscono che, nonostante il predominio recente di Sinner, la sfida non è priva di insidie storiche e tattiche.

Il percorso di Sinner nel torneo monegasco è stato finora impeccabile, come dimostrato dalla vittoria nei quarti di finale contro Auger Aliassime. Questo successo ha rappresentato il ventesimo consecutivo nei Masters 1000, un traguardo che lo pone al fianco di leggende del tennis. Dal canto suo, Zverev ha raggiunto la semifinale superando il giovane talento brasiliano Fonseca in un match combattuto e conclusosi in tre set (7-5, 6-7, 6-3). La sfida tra Sinner e Zverev si preannuncia dunque equilibrata e ricca di spunti tecnici, con la possibilità che ogni set risulti decisivo per l’esito finale della contesa, rendendo l'incontro imprevedibile fino all'ultimo punto.