L'avventura degli azzurri nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026 si è conclusa anzitempo. I quattro rappresentanti italiani nel tabellone cadetto sono stati infatti eliminati già al primo turno, sfumando l'accesso al tabellone principale del prestigioso torneo ATP, sui campi in terra battuta della Caja Magica.

Semaforo rosso per Andrea Pellegrino (n.130 al mondo), sconfitto per 6-0 7-6(5) in un'ora e 19 minuti dallo statunitense Martin Damm (n.126 ATP, testa di serie n.24 delle qualificazioni). Damm sfiderà il cileno Cristian Garin per un posto nel main draw.

Arnaldi, Maestrelli e Travaglia fuori al debutto

Niente da fare anche per Matteo Arnaldi (n.103 ATP, quattordicesima testa di serie), che ha ceduto per 6-0 3-6 6-4 all'esperto serbo Dušan Lajović (trentacinquenne di Belgrado) dopo due ore e sette minuti. Lajović affronterà il lussemburghese Chris Rodesch nel turno decisivo.

Fuori dai giochi al debutto anche Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia. Maestrelli è stato regolato dal norvegese Nikolai Budkov Kajev con un duplice 6-4, mentre Travaglia ha ceduto al georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6 6-4. Nessun italiano accede al turno decisivo delle qualificazioni maschili.

Il Mutua Madrid Open si conferma un banco di prova impegnativo. L'eliminazione di tutti gli azzurri al primo turno delle qualificazioni maschili evidenzia la competitività e la difficoltà di raggiungere il tabellone principale, nonostante l'importanza dell'appuntamento sulla terra battuta della Caja Magica.