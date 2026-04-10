Al Colle degli Dei di Velletri prende il via la sfida di qualificazione alla Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone. Le azzurre, guidate da Tathiana Garbin, iniziano la difesa del titolo (vinto nel 2024 e 2025). Il primo singolare, con inizio alle 12:00, vedrà opposte Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima. Cocciaretto (n. 42 WTA), venticinquenne marchigiana, è in ottima forma: in stagione ha trionfato a Hobart (dalle qualificazioni) e raggiunto i quarti a Doha, oltre al secondo turno nei WTA 1000 di Indian Wells e Miami.

Le protagoniste

Moyuka Uchijima (n. 84 WTA, ex 47), ventiquattrenne giapponese, ha vinto il Challenger di Antalya nel 2026 e raggiunto la semifinale successiva sulla terra turca. Vanta tredici successi ITF e un titolo WTA in doppio. Il confronto si preannuncia equilibrato.

La squadra italiana include Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti, e affronta un Giappone privo di Naomi Osaka. Il formato prevede cinque incontri su due giorni: due singolari il primo; doppio e altri due singolari (con protagoniste invertite) il secondo.

Programma e precedenti

Un precedente risale ai quarti delle Final 8 del 2024: Italia vittoriosa per 2-1 (Paolini su Uchijima, doppio Errani-Paolini).

Il sorteggio: dopo Cocciaretto-Uchijima, Jasmine Paolini contro Himeno Sakatsume. Sabato, si apre con il doppio Paolini-Errani contro Hozumi e Aoyama, seguito dagli altri due singolari. Uchijima (n. 84, buona adattabilità alla terra) può nascondere insidie; l'impegno di Paolini con Sakatsume appare più agevole. La coppia Hozumi (n. 33)-Aoyama (n. 50), ex n. 4 del mondo e finalista agli Australian Open, è un punto di forza per il Giappone. Le azzurre partono favorite (Errani e Paolini tra le più forti al mondo). L'inizio della sfida, con Elisabetta Cocciaretto protagonista, sarà un banco di prova fondamentale per le ambizioni italiane nella Billie Jean King Cup 2026.