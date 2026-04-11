L'Italia del basket 3x3 ha compiuto un passo decisivo verso i Mondiali, conquistando una vittoria fondamentale contro l'Egitto nella seconda partita della Pool B delle qualificazioni mondiali a Singapore. La formazione azzurra, guidata dal tecnico Claudio Negri, si è imposta con il punteggio di 21-19 al termine di un combattuto confronto, assicurandosi così il primo posto nel girone e avvicinandosi concretamente all'obiettivo iridato.

La sfida ha preso il via con un avvio fulminante dell'Egitto, che ha sorpreso gli azzurri portandosi rapidamente sull'1-4 grazie alle precise conclusioni dall'arco di Abdallah.

Gli egiziani, desiderosi di riscatto dopo la sconfitta subita contro la Nuova Zelanda, hanno mantenuto il controllo nei primi minuti, allungando il divario fino all'8-4 con un altro tiro da due punti di Mido Taha. Tuttavia, l'Italia ha dimostrato grande carattere, riorganizzandosi e ricucendo progressivamente lo svantaggio. La parità è stata ristabilita sul 10-10 grazie a un tiro libero di Valentini, segnando un momento di svolta nel match.

La rimonta azzurra e il finale al cardiopalma

Da quel momento, la partita è proseguita in un equilibrio costante, con le due squadre che si sono alternate al comando in un'emozionante successione di canestri. Sul 13-13, l'Egitto ha mancato diverse occasioni per allungare, mentre Masciarelli ha riportato avanti l'Italia, seppur per un breve istante.

Mido Taha ha continuato a essere il trascinatore della squadra egiziana, ma un fallo tecnico per flopping gli è costato caro. Flavio Gay non è riuscito a sfruttare il tiro libero assegnato, ma si è riscattato immediatamente dopo con un tiro da due punti che ha riportato gli azzurri in vantaggio sul 17-16. Nel concitato finale, Carlo Fumagalli ha realizzato due tiri liberi cruciali per il 19-18. Nonostante il pareggio di Refaat, Fumagalli ha segnato ancora sotto canestro per il 20-19. A soli 42 secondi dalla sirena, Dario Masciarelli si è presentato in lunetta: il primo dei due liberi è stato quello decisivo, fissando il punteggio finale sul 21-19 e consegnando all'Italia il primato nel girone B.

Questa vittoria proietta gli azzurri verso il prossimo impegno, che li vedrà affrontare la Cechia. La squadra che uscirà vincitrice da questo scontro diretto otterrà l'accesso diretto ai Mondiali. La perdente, invece, avrà un'ulteriore opportunità di qualificarsi, disputando uno spareggio contro la squadra sconfitta del match tra Brasile e Nuova Zelanda.

Il cammino verso Varsavia e i protagonisti della Nazionale

La Nazionale italiana di basket 3x3 maschile, composta da Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli, è l'unica rappresentante azzurra in queste qualificazioni, dato che la selezione femminile ha già ottenuto il pass diretto per la rassegna iridata. Nel Girone B, oltre all'Egitto, l'Italia ha già affrontato la Nuova Zelanda, mentre il Girone A vede contendersi il passaggio del turno Cechia, Singapore e Brasile.

Tra gli avversari egiziani si sono distinti giocatori di esperienza come Ramy Abdallah e Mido Taha. Nelle fila azzurre, spiccano le figure di Masciarelli e Fumagalli, entrambi già medagliati con il bronzo agli Europei 2025, a testimonianza dell'alto livello tecnico e dell'esperienza del gruppo.

Il regolamento delle qualificazioni prevede che solo le prime due squadre di ogni girone accedano alle semifinali incrociate. I vincitori di queste semifinali otterranno uno dei tre ambiti pass disponibili per i Mondiali, che si svolgeranno a Varsavia, in Polonia, dall'1 al 7 giugno. L'Italia, grazie a questa importante vittoria e al primo posto nel girone, si trova ora a un passo dal raggiungere l'obiettivo finale, forte di un gruppo coeso e di un rendimento in costante crescita nelle ultime stagioni, che fa ben sperare per la rassegna iridata.