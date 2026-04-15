La Danimarca ha ottenuto una vittoria significativa nella serata del 14 aprile 2026, espugnando il campo della Svezia con un risultato di 2-1. Questo successo ha permesso alle danesi di ribaltare il vantaggio iniziale delle padrone di casa e di portarsi in testa al Gruppo 1 delle qualificazioni europee al Mondiale femminile 2027, rispondendo così all'Italia.

Il successo danese: cronaca della partita

La partita ha visto la Svezia passare in vantaggio all’8’ del primo tempo grazie a Jusu Bah, che ha sbloccato il risultato per le padrone di casa. Tuttavia, la Danimarca ha dimostrato una notevole capacità di reazione.

La parità è stata ristabilita al 30’ da Pernille Harder, autrice di un gol fondamentale che ha riacceso le speranze danesi. Il momento decisivo è arrivato in pieno recupero: al 92’, Janni Thomsen ha firmato la rete del 2-1, regalando alle danesi tre punti di vitale importanza e completando la rimonta.

Le nuove gerarchie nel girone

Grazie a questa preziosa vittoria, la Danimarca si proietta al comando del Gruppo 1. Con tre punti di vantaggio su Svezia e Italia, entrambe ferme a quota pari, il risultato modifica sensibilmente gli equilibri per la qualificazione diretta al Mondiale femminile 2027. Le danesi hanno ora un margine importante sulle dirette inseguitrici, consolidando la loro posizione.

Il contesto delle qualificazioni al Mondiale

Il Gruppo 1 delle qualificazioni europee comprende, oltre a Danimarca, Svezia e Italia, anche la Serbia. La struttura delle qualificazioni prevede che le prime classificate dei gironi della Lega A otterranno la qualificazione diretta al Mondiale femminile 2027. Le squadre che non riusciranno a conquistare il primo posto dovranno invece affrontare un percorso più arduo attraverso i play-off. La Danimarca, con questa vittoria esterna, compie un passo importante e strategico verso l'obiettivo del primo posto, rafforzando le proprie ambizioni di accesso diretto al torneo iridato.