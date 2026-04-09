L'Italia del trampolino elastico ha centrato un risultato di grande prestigio agli Europei 2026 di Portimão, in Portogallo. Tre atleti azzurri di punta – Letizia Radaelli, Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino – hanno brillantemente superato la fase di qualificazione, assicurandosi un posto nelle ambite semifinali della rassegna continentale. Questo successo testimonia l'ottimo stato di forma e la crescente competitività della delegazione italiana in una disciplina che richiede precisione, potenza e grazia.

Gli azzurri brillano nelle qualificazioni

La giornata inaugurale, interamente dedicata alle prove di qualificazione, ha visto gli atleti italiani distinguersi con prestazioni solide e convincenti. Nel settore maschile, Samuele Patisso Colonna ha impressionato ottenendo il ventesimo punteggio complessivo, con un totale di 59,040 punti. Poco dietro di lui, Marco Lavino si è piazzato al ventottesimo posto, registrando un punteggio di 56,880. Entrambi gli atleti hanno così conquistato il diritto di partecipare alle semifinali, in programma per sabato, un traguardo riservato ai migliori ventiquattro specialisti del continente, tenendo conto della stringente regola che limita a un massimo di tre atleti per nazione la possibilità di accedere a questa fase cruciale della competizione.

Anche tra le donne, l'Italia ha potuto festeggiare un'eccellente performance. Letizia Radaelli ha dimostrato grande determinazione e abilità, centrando l'accesso alla semifinale grazie al dodicesimo punteggio assoluto, pari a 53,860 punti. Un ulteriore segnale positivo per il futuro del trampolino elastico italiano è giunto da Federico Tonelli, che ha superato il taglio nella categoria Under 21, posizionandosi decimo con un punteggio di 98,490, un risultato che promette bene per le prossime generazioni di atleti azzurri.

Il contesto internazionale e i favoriti al titolo

Le qualificazioni hanno offerto un'anteprima del livello elevatissimo della competizione e hanno confermato i pronostici sui principali favoriti.

Il bielorusso Ivan Litvinovich, già detentore dei titoli olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024, ha dominato la sessione con una prestazione impeccabile, totalizzando un punteggio di 64,880. A seguirlo, a breve distanza, si sono classificati i connazionali Stanislau Yaskevich (64,100) e Andrei Builou (63,700), a dimostrazione della forza della scuola bielorussa. Tra gli altri atleti di spicco che hanno superato il turno figurano il portoghese Gabriel Albuquerque (63,970), che ha giocato in casa, e il russo Kirill Kozlov (63,170), completando un quadro di atleti di altissimo profilo pronti a contendersi le medaglie.

La preparazione e la squadra azzurra

La partecipazione della delegazione italiana a questi importanti Europei di trampolino elastico è stata il frutto di un percorso di preparazione meticoloso e mirato.

La convocazione ufficiale della squadra, che includeva i nomi dei tre semifinalisti Letizia Radaelli, Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino, era stata annunciata solo pochi giorni prima dell'inizio della manifestazione dal direttore tecnico Giuseppe Cocciaro. Questa selezione ha rappresentato l'apice di un lavoro costante, volto a portare gli atleti azzurri al massimo della loro forma in un appuntamento così significativo per il calendario internazionale della disciplina, con l'obiettivo di continuare a mietere successi e consolidare la presenza italiana ai vertici europei.