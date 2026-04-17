L'atleta italiana Sofia Raffaeli ha incontrato significative difficoltà nella prima metà del concorso generale individuale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica in corso a Baku. Alcuni errori commessi durante le sue esibizioni l'hanno relegata in una sesta posizione provvisoria, rendendo la sua corsa al podio decisamente più ardua. Con un punteggio complessivo di 54,900, frutto di 27,900 alle clavette e 27,000 al nastro, la ginnasta marchigiana dovrà recuperare terreno nella seconda giornata, specialmente dopo il terzo posto ottenuto nella tappa inaugurale del prestigioso circuito.

In testa alla classifica provvisoria si è imposta l'ucraina Taisiia Onofriichuk con un eccellente punteggio di 58,800, sorprendendo la tedesca Darja Varfolomeev, che si trova al secondo posto con 57,000. Varfolomeev è una figura di spicco della disciplina, essendo l'attuale campionessa olimpica di Parigi 2024 e detentrice del titolo mondiale. Il terzo gradino del podio è occupato dall'uzbeka Takhmina Ikromova con 56,600 punti. Alle spalle di Raffaeli, la classifica vede la bulgara Stiliana Nikolova con 55,500 e l'israeliana Meital Sumkin con 55,300, a dimostrazione dell'alto livello competitivo.

La sfida per le medaglie si decide sabato

La fuoriclasse marchigiana Sofia Raffaeli è attesa a una decisa rimonta nella seconda parte dell'all-around, in programma sabato 18 aprile.

Per rientrare pienamente nella lotta per le ambite medaglie, dovrà affrontare le prove di cerchio e palla con prestazioni di altissimo livello, senza ulteriori sbavature. La città di Baku evoca ricordi particolarmente positivi per Raffaeli, che proprio qui lo scorso anno ha trionfato conquistando sia la gara di Coppa del Mondo sia la European Cup, un precedente che potrebbe infonderle fiducia per la rimonta.

Il circuito internazionale della Ginnastica Ritmica 2026

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2026 si articola attraverso un calendario ricco e impegnativo. Il circuito prevede complessivamente quattro tappe di World Cup, tra cui quella attualmente in corso a Baku dal 17 al 19 aprile, e tre eventi di World Challenge Cup.

Per determinare le vincitrici del circuito e assegnare i titoli finali, vengono sommati i punti ottenuti dalle migliori quattro prestazioni individuali di ciascuna atleta. Tra le ginnaste individualiste che occupano le posizioni di vertice nella classifica generale di questa edizione si annoverano nomi di spicco come Sofia Raffaeli, Taisiia Onofriichuk e Stiliana Nikolova, protagoniste indiscusse della scena internazionale.