L'Italia mantiene la sesta posizione nel ranking UCI delle nazioni, mostrando segnali di ripresa e riducendo il divario dalla Gran Bretagna. Grazie alla notevole prestazione di Marco Frigo all'Amstel Gold Race, la nazionale azzurra si è avvicinata agli inglesi, ora distanti solamente 122 punti. Il Belgio continua a dominare la classifica per nazioni, seguito da Danimarca e Francia, mentre la Slovenia si posiziona quarta, con un vantaggio di 898 punti sull'Italia.

A livello individuale, Tadej Pogacar consolida la sua leadership incontrastata. Con un totale di 11.210 punti, lo sloveno precede di 4.225 lunghezze il danese Jonas Vingegaard.

Il podio è completato dal messicano Isaac Del Toro, che si piazza al terzo posto, seguito dal belga Remco Evenepoel e dal britannico Tom Pidcock. La top ten mondiale include anche Mads Pedersen, Joao Almeida, Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Arnaud De Lie, a testimonianza di un ciclismo sempre più globale e competitivo.

Gli italiani in evidenza e la scalata di Frigo

Tra gli atleti italiani, Giulio Ciccone si conferma il migliore, occupando la tredicesima posizione con 2.625,88 punti. Nella top 100 figurano anche Christian Scaroni (diciottesimo), Giulio Pellizzari (ventiseiesimo), Antonio Tiberi (quarantatreesimo), Jonathan Milan (quarantaseiesimo), Matteo Trentin (sessantaseiesimo), Simone Velasco (sessantasettesimo) e Lorenzo Fortunato (sessantottesimo).

Un miglioramento in classifica è stato registrato da Diego Ulissi e Filippo Ganna, che si attestano rispettivamente al settantacinquesimo e settantanovesimo posto. Completano la presenza italiana tra i primi cento Andrea Vendrame, Damiano Caruso e Luca Mozzato.

Un particolare rilievo merita la grande scalata di Marco Frigo, che ha compiuto un balzo di venti posizioni, raggiungendo il centottesimo posto, subito dietro a Edoardo Zambanini (centoseiesimo). Questi risultati evidenziano la solidità e la capacità del movimento ciclistico italiano di mantenere una presenza costante e significativa ai vertici mondiali.

Il funzionamento del ranking UCI

Il ranking UCI si basa su un sistema di assegnazione punti derivante dai risultati ottenuti nelle gare riconosciute dall'Unione Ciclistica Internazionale.

Le classifiche, che includono categorie individuali, per nazioni e per squadre, sono aggiornate settimanalmente e prendono in considerazione i risultati accumulati nelle ultime cinquantadue settimane. La classifica per nazioni è determinata dalla somma dei punti dei migliori otto corridori di ciascun Paese, mentre quella per squadre considera i migliori dieci atleti di ogni team.

Questo sistema di punteggio riveste un'importanza cruciale, poiché definisce le quote nazionali per i Campionati del Mondo e regola l'accesso delle squadre agli eventi del WorldTour. Il Tour de France rappresenta la competizione che assegna il maggior numero di punti, con 1.300 destinati al vincitore della classifica generale. La costanza di risultati, come quella dimostrata da Tadej Pogacar, che ha concluso al primo posto le ultime stagioni, è fondamentale per mantenere le posizioni di vertice nel ranking.