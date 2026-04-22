Reduce da un argento e un bronzo ai Mondiali di Doha 2024, Alberto Razzetti ha tracciato un bilancio degli Assoluti di Riccione, dove ha ottenuto la qualificazione in tre gare per i prossimi Campionati Europei. Il nuotatore ligure si è detto "abbastanza contento" della sua performance nella vasca romagnola, definendola "il primo passo a livello di vasca lunga dell’anno". Pur riconoscendo di "poter fare anche qualcosa meglio" nelle gare, si è dichiarato complessivamente "soddisfatto", con l'obiettivo primario fissato su Parigi 2026 ad agosto.

Razzetti ha spiegato la sua scelta di ampliare il programma gare, includendo i 50 e 100 delfino oltre ai consueti 200 e 400 misti.

Ha notato una maggiore "grinta" nelle distanze più brevi, rimanendo "sorpreso dei tempi" realizzati. Questo lavoro sulla velocità, sebbene incentrato sui 200 delfino, si è rivelato "utile anche per la lunga distanza", fornendo "buoni segnali" per la stagione.

La forza del nuoto azzurro e il ruolo dei giovani

Il campione ha elogiato la solidità del nuoto azzurro, affermando: "Credo che ormai siamo stati abituati bene nelle ultime annate. Ci sono poche gare nelle quali non siamo competitivi, non ci sono ‘buchi’ come si suol dire". Ha sottolineato l'emergere di "diversi giovani" nei misti, la cui presenza è "fondamentale per non adagiarci sugli allori", stimolando i veterani a mantenere alta la concentrazione e l'impegno.

Ha aggiunto: "Vedo diversi di questi ragazzi allenarsi e vedo che lo fanno nella giusta maniera. Ci credono tanto".

L'esperienza di allenamento di tre mesi in Australia con atleti come Marchand e Ceccon è stata "importante" e ha permesso a Razzetti di "fare tesoro" non solo degli allenamenti stessi ma anche di ciò che può imparare dai più giovani. Sul proprio percorso di miglioramento, ha evidenziato la costante ricerca del "pelo nell’uovo" anche dopo una grande prestazione, concentrandosi sulla costruzione della giusta resistenza e sul perfezionamento del dorso, da bilanciare con tutti gli altri stili, in un contesto dove i misti sembrano spostarsi sempre più verso rana e dorso, considerate le frazioni più importanti.

Nuove sfide: il debutto nel fondo

Una novità significativa per Razzetti in questa stagione è il prossimo debutto nelle gare di nuoto di fondo. Sarà tra i trentadue fondisti italiani convocati per la terza tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci, in programma il primo e 2 maggio. Questa nuova esperienza sottolinea la sua versatilità e arricchisce il panorama del nuoto azzurro nelle acque libere. La squadra italiana di fondo, guidata da atleti di spicco come Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci, conferma la propria competitività con una presenza significativa di atleti sia tra gli uomini sia tra le donne.

Riguardo al futuro e all'obiettivo di Parigi 2026, dove quest'anno si terranno i Campionati Europei, Razzetti riflette sulla sua evoluzione: "Non mi sembra nemmeno che siano passati due anni! Sicuramente sono un po’ diverso, ho più esperienza e, probabilmente, sono migliorato a livello mentale e fisico".