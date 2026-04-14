Il Real Madrid si prepara a una sfida cruciale, cercando di sfatare un vero e proprio tabù contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'appuntamento è all'Allianz Arena, dove i Blancos dovranno ribaltare il risultato dell'andata, che ha visto i tedeschi imporsi per 2-1 al Santiago Bernabéu la scorsa settimana. Le previsioni Sisal indicano i bavaresi come i favoriti per la vittoria di questa partita decisiva.

Le quote Sisal riflettono un netto vantaggio per il Bayern Monaco. La vittoria della squadra tedesca è quotata a 1,55, significativamente inferiore rispetto al 4,50 attribuito al successo del Real Madrid.

La disparità si accentua per il passaggio del turno: il Bayern è nettamente favorito per le semifinali (quota 1,12). Un eventuale successo del Real Madrid nel raggiungere la semifinale pagherebbe invece sei volte la posta, sottolineando la difficoltà dell'impresa.

L'attesa è per una partita ricca di emozioni e, soprattutto, di gol. Gli analisti prevedono che entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno due reti, una combinazione quotata a 1,36. Tra i protagonisti attesi, spiccano nomi di calibro internazionale. Harry Kane è indicato come il primo marcatore potenziale (quota 4,00). Altri giocatori sotto i riflettori includono Olise, la cui partecipazione a un gol (segnando o fornendo un assist) è quotata a 1,65, Mbappé, dato in gol a 2,25, e Vinicius, potenziale assistman a 4,50.

Contesto e ambizioni in Champions League

Il Bayern Monaco affronta questa sfida con la consapevolezza della propria forza, avendo subito una sola sconfitta in stagione in tutte le competizioni. Questo dato rafforza il suo status di favorito. Per il Real Madrid, la squadra spagnola è chiamata a una vera e propria impresa, dovendo ribaltare il risultato dell'andata per mantenere viva la propria corsa verso il prestigioso trofeo della Champions League. La pressione è alta, e la reazione sarà fondamentale.

Bilancio storico e sfide decisive

Questo è il trentesimo confronto tra le due squadre nelle competizioni UEFA. La partita d'andata si è conclusa con un 2-1 a favore del Bayern, grazie alle reti di Luis Díaz e Harry Kane, con Mbappé che ha accorciato le distanze per il Real al 74'.

Il Real Madrid detiene un leggero vantaggio nel bilancio storico (13 vittorie contro 12 del Bayern, 46 gol segnati contro 44). Nelle sfide a eliminazione diretta, il Real Madrid ha dimostrato una notevole superiorità, vincendo le ultime quattro contro il Bayern, inclusa la semifinale 2023/24 con un complessivo 4-3. Questa serie di vittorie consecutive aggiunge complessità e motivazione alla sfida.