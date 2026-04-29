La Reggina Calcio 1914 ha formalmente presentato un esposto alla Procura federale della FIGC, denunciando gravi irregolarità a carico dell’Acr Messina nel contesto del campionato di Serie D, girone I. La società amaranto sostiene che il Messina sia stato ammesso al torneo nonostante una dichiarazione di insolvenza e una penalizzazione di quattordici punti. Inoltre, avrebbe schierato giocatori con tesseramento nullo per gran parte della stagione, includendo le sfide dirette contro la Reggina, terminate con una vittoria del Messina e un pareggio.

Tali presunte violazioni, come evidenziato nell’esposto, avrebbero seriamente compromesso la correttezza dei risultati, l’integrità del girone e l’equità della classifica, influenzando direttamente i meccanismi di promozione, playoff e playout.

Altre società, tra cui Sancataldese e Acireale, hanno sporto analoghe segnalazioni. Si attende ora l’avvio di un’indagine urgente, con la concreta possibilità di una sospensione del campionato per prevenire una graduatoria viziata da irregolarità.

Parallelamente, è emersa un’indagine federale che coinvolge almeno tredici gare del girone. Qualora le violazioni fossero confermate e i punteggi conseguentemente riassegnati, la Reggina si troverebbe in testa alla classifica e sarebbe virtualmente promossa in Serie C.

Le indagini in corso e le possibili conseguenze

La Procura federale ha acceso i riflettori sull'Acr Messina per le presunte irregolarità nei tesseramenti. Le informazioni disponibili indicano che almeno tredici partite sono sotto osservazione per possibili accordi illeciti volti ad alterarne i risultati.

Questa vasta indagine coinvolge diverse squadre calabresi, tra cui la Reggina stessa, Sambiase, Vigor Lamezia e Vibonese. L’inchiesta ha già prodotto elementi considerati sufficienti per avviare i primi deferimenti, interessando un minimo di sei società.

Tra le ipotesi più immediate al vaglio vi è la sospensione immediata dei playoff e dei playout, con il rischio tangibile di una revisione o persino di un congelamento dell’attuale classifica. Alfio Torrisi, tecnico della Reggina, ha commentato la situazione affermando: “Ci sono situazioni che potrebbero cambiare il destino di questo campionato”.

Il clima nel girone I si presenta particolarmente teso. Alcune società, pur non essendo direttamente coinvolte nei fatti contestati, stanno valutando la possibilità di ricorrere al TAR.

L’obiettivo sarebbe richiedere la sospensione dei verdetti finali, aprendo così un contenzioso legale parallelo che potrebbe avere significative ripercussioni sui tempi e sugli esiti della giustizia sportiva. La situazione rimane estremamente fluida e suscettibile di rapidi sviluppi. Se le accuse dovessero trovare piena conferma, l'attuale classifica subirebbe un completo stravolgimento: la Reggina, attualmente esclusa dalla promozione, potrebbe ritrovarsi in vetta e ottenere la promozione in Serie C.