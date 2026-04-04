Riccardo Pisani, ex marciatore azzurro e oggi una figura di riferimento per la marcia italiana, ha recentemente delineato i profondi cambiamenti in atto nel settore. Queste trasformazioni sono cruciali in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. In un’intervista rilasciata il 4 aprile 2026 all’interno del format Run2U, Pisani ha offerto una panoramica dettagliata delle evoluzioni tecniche, scientifiche e strategiche che stanno ridefinendo la disciplina, con l'obiettivo di preparare al meglio gli atleti azzurri per le sfide future.

La rivoluzione delle distanze e l’evoluzione tecnica e scientifica

Tra i punti salienti discussi, Pisani ha evidenziato la "rivoluzione delle distanze nella marcia". Questo cambiamento strutturale vede il passaggio dalla tradizionale 20 km alla mezza maratona, modificando radicalmente la preparazione e le strategie di gara degli atleti. Ha inoltre posto l'accento sull'evoluzione tecnica e scientifica della disciplina, sottolineando come la marcia stia integrando approcci sempre più moderni e analitici. Questi progressi sono fondamentali per ottimizzare le performance e la gestione dell'allenamento, portando a un nuovo livello di professionalità nel settore.

Il lavoro con Francesco Fortunato e il ruolo strategico dell’allenatore

Il tecnico ha condiviso dettagli significativi sul lavoro svolto con Francesco Fortunato, uno dei principali protagonisti della squadra azzurra di marcia. Pisani ha illustrato come il ruolo dell’allenatore sia in costante evoluzione, diventando sempre più orientato all’uso approfondito dei dati, alla valorizzazione del talento individuale e allo sviluppo di una solida mentalità vincente. Ha descritto un percorso metodologico che parte dalla formazione di base, prosegue attraverso l'inserimento nella nazionale e culmina nella partecipazione ai grandi eventi internazionali, delineando così il cammino per la costruzione di un campione della marcia.

Pisani ha inoltre ribadito l'importanza intrinseca della passione e della tecnica in questa disciplina. Ha definito la marcia come “una disciplina silenziosa… ma capace di regalare emozioni gigantesche”, evidenziando il suo impatto emotivo e la sua capacità di catturare l'attenzione del pubblico, nonostante la sua natura meno appariscente rispetto ad altre specialità.

Il format Run2U: storie e passione per la corsa

L’intervista a Riccardo Pisani è stata pubblicata il 4 aprile 2026 dalla redazione di OA Sport TV. L'occasione è stata il format Run2U, un programma che si propone di mettere al centro storie, persone e passione per la corsa in tutte le sue sfaccettature. Il programma, trasmesso in diretta ogni mercoledì alle 20.30 e venerdì alle 21.00, offre al pubblico una ricca varietà di contenuti, tra cui approfondimenti tecnici, rubriche dedicate e video inviati direttamente dagli appassionati, creando una piattaforma interattiva e coinvolgente per la comunità del running e della marcia.

Los Angeles 2028: la cornice olimpica della trasformazione

Inquadrando la discussione nel più ampio contesto olimpico, i Giochi della XXXIV Olimpiade, noti universalmente come Los Angeles 2028, si terranno dal 14 al 30 luglio 2028 negli Stati Uniti. La metropoli californiana avrà l'onore di ospitare i Giochi estivi per la terza volta nella sua storia, avendo già accolto le edizioni del 1932 e del 1984. Questa prestigiosa cornice rende ancora più significativa e urgente la rivoluzione in atto nella marcia italiana. L'obiettivo primario è quello di presentare una squadra altamente competitiva e preparata per l'appuntamento olimpico, puntando a risultati di eccellenza sul palcoscenico mondiale.