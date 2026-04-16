Oggi, giovedì 16 aprile, la piscina di Riccione ospita la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Questo appuntamento è cruciale non solo per l'assegnazione dei prestigiosi titoli tricolori, ma anche come tappa fondamentale per la qualificazione agli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. Il regolamento stabilisce che il vincitore di ogni singola gara otterrà direttamente il pass per la rassegna continentale, mentre ulteriori atleti potranno qualificarsi qualora eguagliassero o superassero i limiti cronometrici imposti dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN).

La giornata agonistica prenderà il via alle ore 10:00 con le serie lente degli 800 stile libero maschili. Nel corso del pomeriggio, l'attenzione sarà rivolta a Luca De Tullio, uno dei principali favoriti per la vittoria in questa impegnativa distanza. Il programma delle batterie vedrà poi susseguirsi i 200 misti, sia femminili che maschili. Tra le donne, Anita Gastaldi dovrà affrontare la forte concorrenza di Giada Alzetta e Sara Franceschi, mentre al maschile il nome di spicco sarà Alberto Razzetti. Nei 100 stile libero femminili, Sara Curtis cercherà di replicare le brillanti performance, forte del suo recente record italiano nei 50 dorso. La "gara regina" al maschile, i 100 stile libero, vedrà una sfida avvincente tra Carlos D’Ambrosio e Alessandro Miressi per il titolo.

La sessione serale culminerà con l'attesa prova di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, dove punterà a consolidare le eccellenti prestazioni cronometriche già registrate nei giorni scorsi.

Programma e atleti in gara

La terza giornata dei Campionati Italiani è strutturata in due momenti distinti: la sessione mattutina, dedicata alle eliminatorie, prenderà il via dalle ore 10:00; la sessione serale, con le attesissime finali, inizierà invece dalle ore 18:00. Tra i nomi di spicco che animeranno le eliminatorie del mattino troviamo Giada Alzetta, Anita Gastaldi e Sara Franceschi nei 200 misti femminili, Alberto Razzetti nei 200 misti maschili, Sara Curtis nei 100 stile libero donne, e la coppia Carlos D’Ambrosio e Alessandro Miressi nei 100 stile libero uomini.

La sessione serale vedrà scendere in vasca, oltre ai già citati De Tullio e Quadarella, anche Gabriele Detti negli 800 stile libero e le emozionanti gare delle staffette 4×100 mista, sia maschili che femminili.

Per gli appassionati, la copertura televisiva dell'evento sarà offerta da RaiSport HD, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, entrambi limitatamente alla sessione serale. È prevista inoltre una diretta testuale completa, che seguirà in tempo reale entrambe le sessioni di gara.

I numeri e le stelle dei Campionati Assoluti

L'edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione si conferma un evento di grande portata, con la partecipazione di ben 687 atleti, in rappresentanza di 164 società sportive.

Il programma prevede un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette, a testimonianza della vitalità del movimento natatorio nazionale. Tra le stelle più attese in vasca spiccano nomi di calibro internazionale: Thomas Ceccon si misurerà nei 50 stile libero e 200 dorso, mentre il "Re" del mezzofondo, Gregorio Paltrinieri, sarà protagonista nei 1500 stile libero. Simona Quadarella, una vera stakanovista, è iscritta in ben quattro distanze. Un momento particolarmente atteso è il ritorno in vasca di Benedetta Pilato, dopo la complessa vicenda della sospensione estiva, e la presenza di Sara Curtis, reduce da significative esperienze internazionali.

L'intera manifestazione, scandita dalle batterie mattutine e dalle finali serali, si configura come un crocevia fondamentale per la stagione del nuoto italiano, con l'obiettivo primario di ottenere i pass per gli Europei di Parigi.

La trasmissione televisiva delle finali è assicurata quotidianamente da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, con inizio alle ore 18:00, ad eccezione della giornata di venerdì, che vedrà l'inizio delle finali anticipato alle 17:15.