Si alza il sipario sulla prima giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto 2026 a Riccione, un appuntamento cruciale per la stagione natatoria italiana. Dal 14 al 18 aprile, la piscina comunale ospita 687 atleti – 372 uomini e 315 donne – in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette. L'evento non solo assegna i titoli italiani, ma rappresenta anche la prima tappa di selezione verso i prossimi Europei di Parigi di agosto, con la partecipazione di grandi nomi come Simona Quadarella e il ritorno di Benedetta Pilato.

Il programma inaugurale ha preso il via alle 10 del mattino con le batterie dei 50 dorso uomini, seguite dalle serie lente degli 800 stile libero donne, dai 400 stile libero uomini, dai 100 rana donne, dai 50 farfalla uomini, dai 400 misti donne e dai 50 stile libero uomini. La sessione serale, con le finali, è in programma dalle 18 e promette subito contenuti tecnici di rilievo. Riccione si conferma così un punto di riferimento per il nuoto azzurro, con criteri di qualificazione severi che premiano sia il piazzamento sul podio sia i tempi limite ottenuti nelle finali A.

Le gare clou e i protagonisti attesi

Tra i protagonisti più attesi, nei 50 dorso uomini, Francesco Lazzari detiene il miglior accredito con 24”19, seguito da Lorenzo Mora e Michele Lamberti.

Gli 800 stile libero femminili vedono Simona Quadarella al centro della scena con un tempo di iscrizione di 8’12”81, con Emma Giannelli e Bianca Nannucci a contendersi le posizioni successive. Questa gara è particolarmente significativa per osservare il ricambio generazionale nel mezzofondo italiano.

Nei 400 stile libero uomini, Marco De Tullio guida la lista con 3’44”89, precedendo Davide Marchello e Alessandro Ragaini, con Matteo Lamberti tra gli atleti da seguire. Grande attesa anche per i 100 rana donne, dove Anita Bottazzo, con 1’05”61, è la favorita, ma l’attenzione è tutta sul rientro di Benedetta Pilato, accreditata di 1’06”73, chiamata a rilanciare la sua stagione in un contesto altamente competitivo.

I 50 farfalla uomini promettono una sfida serrata tra Simone Stefanì, Michele Busa e Francesco Lazzari, mentre nei 400 misti donne le leader sono Sara Franceschi e Anna Pirovano. La giornata si concluderà con i 50 stile libero uomini, dove Leonardo Deplano è il favorito con 21”52, affiancato da Lorenzo Ballarati e Lorenzo Zazzeri, in una gara che vanta un cast da finale internazionale.

Il valore strategico degli Assoluti di Riccione

Gli Assoluti Primaverili di Riccione si confermano uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario natatorio nazionale. La competizione assegna ben 40 titoli nazionali e rappresenta un banco di prova fondamentale in vista dei prossimi impegni internazionali. L'evento è infatti valido come qualificazione per i Campionati Europei di Parigi e per gli Europei Juniores di Monaco di Baviera.

Le finali sono trasmesse in diretta televisiva, garantendo visibilità ai grandi protagonisti del nuoto italiano, dagli olimpionici come Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri alle stelle femminili come Simona Quadarella e Sara Curtis.

La manifestazione offre inoltre una vetrina importante per i giovani talenti e le società emergenti. Tra queste, la Hidro Sport schiera atleti come Giovanna Muccitto ed Ermanno Tedeschi, a testimonianza della crescita del movimento natatorio italiano. Per molti nuotatori, la partecipazione agli Assoluti è un traguardo di prestigio e un’opportunità unica per misurarsi con i migliori a livello nazionale, confermando la qualità del lavoro svolto dagli staff tecnici e la profondità del settore.