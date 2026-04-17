La piscina comunale di Riccione è il palcoscenico della penultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. Cruciale per la Nazionale agli Europei di Parigi, la rassegna tricolore conta 687 atleti (372 uomini, 315 donne) di 164 società, con 1.427 presenze gara e 109 staffette.

Il programma odierno propone prove decisive per valori assoluti e profondità del movimento azzurro. Tra i protagonisti più attesi in vasca figurano Thomas Ceccon, Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis. Riccione si conferma primo crocevia stagionale in vasca lunga, con importanti riscontri tecnici e cronometrici dopo tre giornate di risultati.

Campionati Italiani: banco di prova per l'Europa

I Campionati Italiani Primaverili sono un banco di prova essenziale per la Nazionale. L’edizione 2026, per numero e qualità, ribadisce il suo ruolo centrale. La presenza di campioni come Ceccon, D’Ambrosio e Curtis eleva il livello tecnico, rendendo ogni gara preziosa per testare la condizione in vista degli estivi.

La giornata di gare si svolge in grande attesa, sapendo che ogni prestazione può influenzare le scelte per gli Europei. Il pubblico di Riccione offre una cornice calorosa, sottolineando l’importanza per il nuoto italiano.

I podi e i campioni in evidenza

I 72° Campionati italiani primaverili, a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026, validi per la qualificazione agli Europei di Parigi.

Tra i risultati di spicco, nei 100m stile libero maschili si è imposto Carlos D’Ambrosio (47"83). In campo femminile, Sara Curtis ha vinto l’oro nei 100m stile libero (53"40). Da segnalare le prestazioni di Simona Quadarella, vincitrice negli 800 e 1.500 stile libero, e di Michele Lamberti, protagonista nei 50 e 100 dorso.

Nelle staffette, il Centro Sportivo Esercito ha trionfato nella 4×100 stile libero femminile, mentre le Fiamme Gialle hanno conquistato la 4×100 misti. Questi esiti confermano la profondità e competitività del nuoto italiano, con atleti capaci di esprimersi ai massimi livelli e garantire ricambio generazionale. La rassegna di Riccione si conferma appuntamento imprescindibile, in attesa delle sfide continentali.