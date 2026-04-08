Alexander Zverev ha evitato una precoce eliminazione al Masters 1000 di Montecarlo, protagonista di una rimonta spettacolare contro il cileno Cristian Garin. Sul campo Ranieri III, il tennista tedesco, numero tre del mondo, si è trovato in estrema difficoltà, sotto per 0-4 nel terzo e decisivo set. Nonostante lo svantaggio, Zverev ha dimostrato grande lucidità e determinazione, capitalizzando le incertezze del suo avversario, numero 109 del ranking ATP.

Il match si è concluso con la vittoria di Zverev per 4-6, 6-4, 7-5, dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco.

Questo successo gli ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il belga Zizou Bergs. La partita è stata un susseguirsi di emozioni. Nel primo set, Zverev ha mostrato un gioco incerto, permettendo a Garin di prendere il sopravvento e chiudere il parziale sul 6-4, grazie a un break cruciale nel decimo gioco.

La rimonta decisiva

Nel secondo set, il tedesco ha reagito con forza, aumentando la profondità dei suoi colpi e conquistando un break nel terzo game. Garin ha risposto con un contro-break nel sesto, ma il servizio del cileno non è stato sufficientemente incisivo, consentendo a Zverev di aggiudicarsi il set per 6-4. Il terzo parziale ha avuto un avvio disastroso per Zverev, che si è ritrovato rapidamente sotto 0-4, con la sconfitta che sembrava inevitabile.

È stato in quel momento che Garin ha accusato la tensione, e Zverev, con una prova di carattere straordinaria, ha saputo ribaltare l'inerzia del match. Ha recuperato lo svantaggio, concretizzando il contro-break e chiudendo il set sul 7-5, dopo aver annullato ben tre occasioni che avrebbero potuto portare l’avversario al tie-break.

Le statistiche del match riflettono una sfida ricca di errori. Zverev ha realizzato otto ace, ma ha commesso un numero insolitamente alto di errori gratuiti, ben quarantasette. Garin, dal canto suo, ha registrato diciotto vincenti contro quarantasei errori non forzati. Nonostante le difficoltà, il numero tre del mondo ha dimostrato notevole determinazione nei momenti più critici dell'incontro, confermando la sua capacità di lottare.

La giornata a Montecarlo

La giornata del Masters 1000 di Montecarlo ha offerto anche altri spunti di interesse, tra cui la sorprendente vittoria di Matteo Berrettini su Daniil Medvedev. Il russo ha subito la sconfitta più pesante della sua carriera, un risultato inatteso. La rimonta di Zverev contro Garin si è distinta come una delle prove di carattere più significative del turno, riaffermando la sua posizione tra i favoriti. Ora, l'attenzione si sposta sul suo prossimo impegno contro Zizou Bergs, il quale ha a sua volta eliminato Andrey Rublev, promettendo un ottavo di finale di grande interesse.