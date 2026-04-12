Il giovane talento Lucas Coenen si è affermato come protagonista assoluto al Gran Premio di Sardegna, la quarta tappa del Mondiale MXGP che si è svolta a Riola Sardo. Il pilota belga ha conquistato una doppietta nella seconda manche, rafforzando in modo significativo il suo primato nella classifica iridata e consolidando la sua posizione di leader.

A bordo della sua KTM, Coenen ha dimostrato una netta superiorità sul tecnico circuito “Le Dune”, dominando gara‑2 dal primo giro fino alla bandiera a scacchi. Nonostante una caduta che avrebbe potuto compromettere la sua performance, il giovane pilota è riuscito a risollevarsi, riscattando così una Qualifying Race che lo aveva visto chiudere al quinto posto, un risultato considerato deludente per le sue aspettative.

I protagonisti sul podio

La giornata ha visto anche un altro grande interprete, il talento olandese Jeffrey Herlings su Honda, che si è piazzato al secondo posto in entrambe le manche. Herlings, che aveva già brillato con il successo nella Qualifying Race del sabato, ha confermato la sua costanza e la sua abilità nel mantenere un ritmo elevato. Sul podio assoluto del Gran Premio è salito anche Kay de Wolf, grazie a un solido terzo posto in gara‑2, che si è aggiunto al quarto ottenuto in gara‑1, garantendogli un piazzamento di prestigio.

Tra i piloti italiani, il migliore in gara‑2 è stato Alberto Forato, che ha tagliato il traguardo in settima posizione. La sua performance gli ha permesso di chiudere il Gran Premio al sesto posto nella classifica complessiva, un risultato di rilievo in un contesto altamente competitivo.

La classifica mondiale aggiornata

Con i risultati ottenuti a Riola Sardo, la classifica generale del Mondiale MXGP vede ora Lucas Coenen saldamente al comando. Il suo vantaggio su Jeffrey Herlings è ora di 14 punti. Seguono a maggiore distanza Tom Vialle, con un distacco di 30 punti, e Romain Febvre, a 32 punti. Più indietro si trovano Tim Gajser, con 43 punti di svantaggio, e Maxime Renaux, a 49 punti. L'italiano Andrea Adamo occupa attualmente l’ottava posizione nella graduatoria mondiale.

Dettagli e performance individuali

La prestazione di Coenen a Riola Sardo è stata caratterizzata da una autorità inequivocabile, che gli ha permesso di staccare nettamente Herlings e di incrementare il suo vantaggio in classifica a 14 punti.

Per Tom Vialle, la giornata si è rivelata più complessa, con un settimo posto finale che non rispecchia le sue ambizioni. Tra gli spagnoli, Rubén Fernández ha saputo conquistare un ottimo quinto posto, un risultato che gli ha permesso di salire al settimo posto nella graduatoria iridata. Anche Oriol Oliver ha mostrato buone partenze, distinguendosi tra i migliori nelle fasi iniziali delle gare.