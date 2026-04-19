Si è conclusa a Baku, in Azerbaijan, la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un appuntamento cruciale che ha visto le atlete sfidarsi nelle finali di specialità. Nonostante una prestazione iniziale sottotono nell’all-around, dove si era classificata sesta, l’azzurra Sofia Raffaeli ha saputo riscattarsi brillantemente, conquistando ben due podi nelle finali di attrezzo e chiudendo la trasferta con un sorriso.

L’atleta italiana, già detentrice di un bronzo olimpico e mondiale nel giro completo, ha dimostrato ancora una volta il suo valore internazionale.

Raffaeli ha ottenuto la medaglia d’argento sia nella finale con la palla, con un punteggio di 28.800, sia in quella con il nastro, dove ha totalizzato 28.500 punti. In entrambe le specialità, è stata preceduta dalla fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, che ha dominato con 28.900 punti alla palla e 28.800 al nastro, confermando il suo status di campionessa olimpica e mondiale nell’all-around.

La supremazia di Varfolomeev si è estesa anche alla finale delle clavette, vinta con un impressionante 29.900 punti, superando la russa Sofiia Ilteriakova, che ha ottenuto 28.800. Nel cerchio, invece, il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’ucraina Taisiia Onofriichuk, che con 28.650 punti si è imposta anche nel concorso generale individuale.

Le performance delle altre azzurre e delle Farfalle

Tra le altre rappresentanti italiane, Tara Dragas ha mostrato buone doti, classificandosi al quinto posto nella finale delle clavette con un punteggio di 27.100. Per Sofia Raffaeli, la giornata ha riservato anche un quarto posto nella finale del cerchio, con 28.250 punti, sfiorando un ulteriore podio.

La prova a squadre ha visto le Farfalle di Chieti impegnate in una competizione agguerrita. Dopo aver concluso il concorso generale in settima posizione, le azzurre non sono riuscite a raggiungere il podio nelle finali di specialità. Hanno terminato seste nella finale con le cinque palle, totalizzando 24.500 punti, e settime nella prova del misto, con 23.850.

Questi risultati indicano la necessità di un ulteriore e costante lavoro per il team, al fine di riconquistare le posizioni di vertice nel panorama internazionale della ginnastica ritmica.

Il quadro generale della Coppa del Mondo

La tappa di Baku ha fornito un quadro chiaro del livello competitivo attuale. Nel concorso generale individuale, la vittoria è andata all’ucraina Taisiia Onofriichuk, che si è affermata come la migliore di questa edizione della Coppa del Mondo 2026. Sofia Raffaeli ha concluso la competizione generale con un totale di 111.100 punti, piazzandosi in sesta posizione. Il podio dell’all-around è stato completato dalla tedesca Darja Varfolomeev, che ha ottenuto il secondo posto, e da Stiliana Nikolova, che ha conquistato la terza posizione. Questi esiti sottolineano l’elevato standard della competizione e la presenza di atlete di calibro mondiale pronte a contendersi ogni medaglia.