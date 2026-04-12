Tyson Fury è tornato a essere il protagonista indiscusso nel mondo della boxe, rientrando sul ring dopo un’assenza di quindici mesi. L’ex campione britannico dei pesi massimi ha conquistato una vittoria per decisione unanime contro il russo Arslanbek Makhmudov, al termine di dodici riprese intense e combattute al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Davanti a un pubblico entusiasta che ha sostenuto il suo beniamino con fervore, Fury ha centrato il suo trentacinquesimo successo in carriera, portando il suo record a 35 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

L’incontro ha visto Fury imporsi con autorità e maestria, sfruttando la sua straordinaria combinazione di esperienza e agilità. I cartellini ufficiali hanno sancito la sua netta superiorità, assegnando la vittoria con i punteggi di 120-108, 120-108 e 119-109. Makhmudov ha cercato di esercitare pressione con colpi potenti, ma la superiore tecnica e l’incessante movimento sul quadrato del britannico si sono rivelati determinanti. Al termine della contesa, Tyson Fury non ha esitato a lanciare una provocazione diretta: “Adesso voglio offrirvi l’incontro che tutti aspettate. Voglio te, AJ, Anthony Joshua. Diamo agli appassionati di boxe quello che desiderano: la battaglia d’Inghilterra.

Ti sfido, Joshua, ad affrontarmi nel mio prossimo incontro.”

Il Rientro del Campione e la Sfida Aperta

Il ritorno di Fury sul ring segue il suo ritiro annunciato nel dicembre 2024, avvenuto dopo la seconda sconfitta subita contro l’ucraino Oleksandr Usyk. Già a gennaio, il pugile aveva manifestato la volontà di riprendere la sua carriera, e l’incontro londinese lo ha visto in una condizione fisica e mentale eccellente. Immediatamente dopo la vittoria, ha afferrato il microfono per interpellare direttamente il suo rivale inglese, Anthony Joshua, presente tra il pubblico, proponendo una sfida che si preannuncia come uno degli eventi più attesi nel panorama pugilistico britannico.

Riflettendo sul suo lungo periodo di inattività, Tyson Fury ha commentato l’importanza del suo rientro: “Sai, sedici mesi fuori non sono pochi.

Sono tornato al mio slipping e sliding. Ho fatto dodici round agili… Dodici round di buon lavoro.”

La Strategia del Match e la Replica di Joshua

Durante la serata londinese, Tyson Fury ha scelto di affrontare tutte le dodici riprese, una decisione strategica volta a recuperare il ritmo di gara dopo il lungo stop, senza mai correre il rischio di essere messo in difficoltà da Makhmudov. La sua performance è stata unanimemente riconosciuta come una prestazione solida e convincente dagli addetti ai lavori e dalla critica specializzata. Interrogato sulla sfida lanciata, Anthony Joshua ha replicato con prontezza: “Tyson, sei un cercatore di visibilità... In cuor mio ti affronterei già domani… ma i contratti verranno inviati, e probabilmente ci vedremo sul ring presto, più probabile di quanto pensiate.”

La vittoria di Fury ridisegna così le gerarchie nella categoria dei pesi massimi, aprendo la strada a un potenziale mega-incontro tutto britannico. Questo scontro è destinato a catalizzare l’attenzione degli appassionati di boxe a livello globale, promettendo uno spettacolo di grande risonanza.