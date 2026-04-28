Dopo settimane di indiscrezioni, è finalmente ufficiale: Netcompany è il nuovo sponsor principale del Team INEOS Grenadiers per i prossimi cinque anni. La squadra britannica, un po' in declino nelle ultime stagioni dopo i fasti dell'era Sky, si presenta quindi al Giro d'Italia 2026 con un nuovo nome e una nuova maglia, segnando un cambio epocale nella sua storia recente. Il team sarà infatti noto come Netcompany INEOS Cycling Team, in una partnership che la dirigenza definisce come “una delle più significative nel panorama tecnologico e commerciale del ciclismo professionistico”.

'Una delle partnership più importanti del ciclismo moderno'

Netcompany, società danese specializzata in software e IT, porterà al servizio della squadra un asset innovativo e strategico, rappresentato dalla piattaforma PULSE. Questa piattaforma digitale europea, basata sull’intelligenza artificiale, promette di trasformare i dati raccolti durante la stagione in informazioni operative chiare e utili per prendere decisioni rapide ed efficaci nei momenti decisivi delle gare.

Sir Dave Brailsford, Team Manager della squadra, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: "Questa è una delle partnership più importanti nel ciclismo moderno. Dimostra non soltanto la grande fiducia in noi come squadra, ma anche nell’intero sport.

È un momento cruciale, che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il nostro gruppo e per le nostre ambizioni."

Secondo Brailsford, la vera sfida non è la raccolta dei dati, oggi disponibile in quantità significativa, ma la capacità di tradurli in azioni semplici e concrete da applicare con continuità. Grazie a Netcompany e alla tecnologia PULSE, il team conta di raggiungere questo obiettivo, sfruttando le nuove tecnologie per migliorare prestazioni, strategia e gestione durante le corse.

'Creare le condizioni ideali per vincere'

Oltre all’innovazione tecnica, questo accordo rappresenta un elemento di stabilità a lungo termine per la squadra, offrendo la piattaforma necessaria per investire costantemente nelle prestazioni dei corridori e nel lavoro dello staff tecnico.

Come ha dichiarato Brailsford, "si tratta di creare le condizioni ideali per vincere, e soprattutto per continuare a farlo, con l’obiettivo finale: conquistare il Tour de France."

Il debutto ufficiale della nuova divisa e del nome Netcompany INEOS Cycling Team avverrà dunque al Giro d’Italia 2026, una delle corse più prestigiose e difficili del calendario del ciclismo internazionale. Questo evento sarà la prima occasione per i tifosi e gli appassionati di vedere all’opera la squadra rinnovata, ora potenziata da una partnership tecnologica che potrebbe rivoluzionare il modo di interpretare il ciclismo su strada.

Con un nuovo sponsor, nuovi colori e un progetto ambizioso, il team Netcompany INEOS Cycling Team si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia con l’obiettivo chiaro: tornare a dominare sulle grandi corse a tappe, a partire da quello che viene considerato il sogno di ogni squadra professionistica, il Tour de France.