Il Roland Garros 2026, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno, si appresta a stabilire un montepremi record. Gli organizzatori hanno annunciato un aumento del 9,53% rispetto all'edizione precedente, portando il totale a 61,723 milioni di euro. Questa decisione, comunicata dalla direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal presidente della Federtennis francese Gilles Moretton, evidenzia un concreto impegno verso i tennisti e la crescita del tennis internazionale.

Il nuovo montepremi prevede incrementi significativi in tutte le fasi della competizione.

I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 2,8 milioni di euro ciascuno, mentre i finalisti si aggiudicheranno 1,4 milioni di euro. L'accesso alle semifinali garantirà 750.000 euro, i quarti di finale 470.000 euro, gli ottavi 285.000 euro, il terzo turno 187.000 euro e il secondo turno 130.000 euro. La sola partecipazione al tabellone principale sarà premiata con un assegno di 87.000 euro. Anche per i tornei di doppio, i premi sono stati aumentati del 3,9%.

Sostegno a qualificazioni e primi turni

Particolare attenzione è stata riservata agli atleti impegnati nelle qualificazioni, con un incremento dei premi del 12,9%. Anche i primi tre turni del tabellone principale beneficiano di un aumento compreso tra l'11,11% e l'11,54%, mentre l'incremento minimo per turno è fissato al 6,82%.

Queste scelte mirano a sostenere maggiormente i giocatori che non raggiungono le fasi finali, favorendo una distribuzione più equa delle risorse economiche.

Innovazioni tecnologiche e tutela della privacy

Tra le novità dell'edizione 2026, i tennisti potranno indossare dispositivi portatili per la raccolta dati sulle prestazioni fisiche direttamente in campo. La direttrice Amélie Mauresmo ha sottolineato l'importanza di tutelare la privacy degli atleti, ribadendo che "i giocatori hanno bisogno di un'area privata, qualcosa che non cambierà. Nessuna telecamera avrà accesso lì". Questa attenzione nasce anche dalle recenti discussioni sul tema, sollevate da alcune protagoniste del circuito internazionale, evidenziando la sensibilità verso il benessere degli atleti.

Il torneo si aprirà con una cerimonia inaugurale prima delle finali maschile e femminile, affidata al coreografo francese Benjamin Millepied. Sul campo, Carlos Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre Jannik Sinner proverà a conquistare il trofeo dopo la finale persa lo scorso anno. L'attesa per il secondo Slam della stagione è già altissima, sia per il livello tecnico che per le innovazioni introdotte nel prestigioso evento parigino.