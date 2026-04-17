Giuseppe Rolli guida la classifica provvisoria dei Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli, dopo aver completato la seconda prova disputata ad Arezzo. Nella categoria a tempo Tabella A, con ostacoli le cui altezze erano comprese tra i 150 e i 155 centimetri, Rolli, in sella a Eiffel de Hus, ha accumulato un totale di 1.00 penalità, consolidando la sua leadership nella competizione. Immediatamente alle sue spalle, con un distacco minimo, si posiziona Francesca Ciriesi su Cash Royal 4, che ha concluso la prova con 1.15 penalità. Il terzo gradino del podio provvisorio è occupato da Lorenzo Argentano, in gara con Corna Boy, che ha registrato 6.27 penalità.

La manifestazione, ospitata presso l'Arezzo Equestrian Centre, rappresenta un appuntamento di spicco nel calendario nazionale del salto ostacoli. Parallelamente, nella graduatoria riservata agli Under 25, il primato è detenuto da Gabriele Gasparetto, che su Chalon Blue PS ha messo a segno una prestazione convincente, totalizzando 2.78 penalità. La finale, in programma per domenica 19 aprile, si svolgerà su una categoria a due percorsi, con ostacoli che varieranno tra i 155 e i 160 centimetri, e sarà l'occasione per l'assegnazione del prestigioso titolo nazionale.

Il cuore del salto ostacoli italiano

I Campionati Italiani di salto ostacoli costituiscono il culmine della disciplina a livello nazionale.

L'edizione 2026, che si tiene ad Arezzo dal 16 al 19 aprile, introduce significative innovazioni, inclusa una formula rinnovata sia per il Campionato Assoluto sia per quello Under 25. Questa modifica è stata studiata per garantire una gestione ottimale della condizione atletica dei cavalli. Il programma sportivo prevede l'articolazione in tre prove principali, con una giornata di riposo strategicamente inserita prima delle decisive finali domenicali. Oltre alle categorie principali, l'evento include anche il Campionato Assoluto Militare Interforze, oltre a diversi criterium e trofei dedicati a varie classi di amazzoni e seniores.

Le ispezioni veterinarie, fondamentali per tutte le categorie di vertice, sono state effettuate nella mattinata di giovedì 16 aprile, assicurando così la piena regolarità e la sicurezza della competizione.

L'evento, sostenuto da un'azienda leader nel benessere equino, non solo mette in palio i titoli nazionali, ma offre anche l'opportunità di conquistare i pass per lo CSIO di Roma Piazza di Siena, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi nel panorama equestre.

La finale: attesa per il titolo nazionale

La giornata finale di domenica si prospetta cruciale per la proclamazione del nuovo campione italiano. I binomi che si sono distinti si confronteranno su un percorso ulteriormente impegnativo, con ostacoli che raggiungeranno l'altezza massima di 160 centimetri. L'attenzione è focalizzata su Giuseppe Rolli e sulla sua capacità di mantenere la posizione di vertice, mentre Francesca Ciriesi e gli altri concorrenti cercheranno di sovvertire la classifica provvisoria.

Nel contempo, la competizione Under 25 promette emozioni altrettanto intense, con Gabriele Gasparetto determinato a difendere il primato conquistato nelle prime fasi della gara.

L'epilogo dei Campionati Italiani di salto ostacoli si annuncia quindi come un momento ricco di adrenalina e di elevato spessore tecnico, ribadendo il ruolo preminente di Arezzo nel contesto equestre nazionale.