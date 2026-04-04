La città di Roma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare i Campionati del Mondo di atletica leggera nelle edizioni del 2029 o del 2031. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha trasmesso a World Athletics il dossier per l'organizzazione della rassegna iridata nella capitale. Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno del Governo italiano, con il Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha fornito una lettera di appoggio, cruciale per la documentazione presentata.

L'iter di selezione di World Athletics prevede che le città candidate completino la documentazione necessaria entro il 5 agosto.

Questa include le indispensabili garanzie di sostenibilità economica, che per la candidatura italiana saranno oggetto di ulteriori e approfonditi confronti con il Governo. La decisione finale sulla sede dei prossimi Mondiali di atletica leggera verrà annunciata nel mese di settembre, un momento molto atteso per l'atletica mondiale.

Roma e i Mondiali: un ritorno storico

Per l'Italia, ospitare i Mondiali di atletica rappresenterebbe un ritorno storico dopo oltre quarant'anni. L'unica precedente edizione nel nostro Paese risale infatti al periodo tra il 29 agosto e il 6 settembre del 1987, quando lo Stadio Olimpico di Roma fu il prestigioso teatro della manifestazione. Questo impianto, icona dello sport italiano e internazionale, vanta una lunga storia di grandi eventi, avendo già ospitato i Giochi Olimpici del 1960 e i Campionati Europei del 1974.

Meno di due anni fa, ha inoltre fatto da cornice alla massima rassegna continentale, confermando la sua centralità.

La candidatura di Roma ha suscitato grande entusiasmo tra gli atleti azzurri. Nadia Battocletti, reduce da una brillante prestazione sui 10 km su strada a Lille, ha espresso il suo ottimismo: “Penso che per tutta la nostra generazione azzurra, e anche per i più giovani, possa essere una grandissima occasione. Mi auguro davvero che l'evento sia assegnato all'Italia, ne saremmo tutti felicissimi.” Le sue parole sottolineano l'importanza di un Mondiale in casa per ispirare nuove generazioni di talenti e dare lustro all'atletica nazionale.