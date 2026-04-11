Rory McIlroy si è affermato come protagonista assoluto al termine del secondo round del Masters di Augusta, il primo Major stagionale di golf. Sul prestigioso percorso dell’Augusta National Golf Club, il campione nordirlandese ha concluso la seconda giornata con uno straordinario score di 65 colpi, sette sotto il par, raggiungendo un totale di 132 colpi (-12). Questo risultato non solo gli permette di guidare la classifica, ma stabilisce anche un nuovo record per il maggior margine dopo 36 buche nella storia del torneo, con ben sei colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori.

McIlroy ha costruito il suo impressionante vantaggio grazie a una seconda metà di giro eccezionale, inanellando sei birdie nelle ultime otto buche. "Sapevo di avere delle possibilità quando ero sul tee della 12, ma non pensavo di riuscire a fare sei birdie nelle ultime sette", ha dichiarato McIlroy, sottolineando: "Questo dimostra cosa si può fare su questo campo". Il suo giro è stato caratterizzato da colpi spettacolari, inclusi due birdie sui par 5 dopo aver dovuto giocare dal bosco e un chip-in da oltre 25 metri in salita alla buca 17, un momento di pura maestria.

Gli inseguitori e la situazione in classifica

Alle spalle del leader, in seconda posizione con uno score di -6, si trovano gli americani Sam Burns e Patrick Reed.

A una lunghezza di distanza, con -5, seguono gli inglesi Justin Rose e Tommy Fleetwood, affiancati dall’irlandese Shane Lowry. La top ten è completata, con uno score di -4, da un gruppo di talenti internazionali: l’australiano Jason Day, il norvegese Kristoffer Reitan, l’inglese Tyrrell Hatton, il cinese Haotong Li e gli americani Cameron Young e Wyndham Clark. Tra i nomi più attesi, Scottie Scheffler, l'attuale numero uno del mondo, ha vissuto una giornata difficile, chiudendo con +2 e scivolando al ventiquattresimo posto, ora molto distante dalla vetta.

Il percorso dell’Augusta National, sede storica e unica del torneo dal 1934, ha offerto condizioni di gioco particolarmente favorevoli, con temperature miti e un vento meno intenso rispetto al giorno precedente.

Queste condizioni hanno contribuito a punteggi più bassi e a una maggiore spettacolarità, come chiaramente dimostrato dalla performance dominante di McIlroy.

Record e prospettive per il weekend decisivo

Il vantaggio di sei colpi di McIlroy non è solo significativo, ma rappresenta un nuovo primato storico per il Masters dopo 36 buche. Supera infatti il precedente record di cinque colpi, detenuto da sei giocatori, tra cui Scottie Scheffler nel 2022. Se dovesse mantenere il comando fino alla fine, McIlroy entrerebbe nella storia come il quarto giocatore a vincere il Masters per due anni consecutivi, unendosi a leggende del calibro di Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. "So cosa può succedere qui, nel bene e nel male.

Non serve che qualcuno me lo ricordi. C’è ancora molta strada da fare. Sono partito alla grande", ha aggiunto McIlroy, mostrando consapevolezza delle insidie del percorso e delle pressioni intrinseche che un torneo di tale portata comporta.

Tra gli altri protagonisti, Patrick Reed ha mantenuto un giro quasi perfetto, senza bogey fino all’ultima buca, mentre Sam Burns ha concluso la sua giornata con due birdie consecutivi. Justin Rose, che l'anno precedente era stato sconfitto da McIlroy in un playoff, si trova ora a sette colpi di distanza dalla vetta. Il weekend si preannuncia ricco di emozioni, con Rory McIlroy determinato a confermare la sua supremazia e a inseguire il suo sesto Major in carriera.