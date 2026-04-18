Una pesante sconfitta ha segnato la seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026 per l'Italia, che a Galway è stata travolta dall'Irlanda con un netto 57-20. Nonostante il divario finale, le azzurre del CT Fabio Roselli sono riuscite a conquistare un prezioso punto di bonus offensivo, l'unico elemento positivo di una partita dominata dalle padrone di casa.

L'incontro ha preso il via con l'Irlanda subito in vantaggio al quinto minuto grazie alla meta di Lane, prontamente trasformata da O’Brien. L'Italia ha tentato una reazione immediata con una marcatura di Vecchini, non convertita, che ha momentaneamente accorciato le distanze.

Tuttavia, le irlandesi hanno rapidamente preso il largo, realizzando una serie di mete decisive: Wafer al tredicesimo, Parsons al diciottesimo e O’Connor al ventiduesimo, con O’Brien impeccabile nelle prime due trasformazioni. Il tabellino segnava già un significativo 26-5.

Prima dell'intervallo, il dominio irlandese è proseguito. Parsons ha siglato un'altra meta al ventinovesimo, seguita da un sussulto azzurro con la marcatura di Minuzzi al trentunesimo. Ma l'Irlanda non ha rallentato, andando a segno con Perry al trentaquattresimo e ancora con Parsons al trentanovesimo, entrambe le mete trasformate da O’Brien. Il primo tempo si è così concluso con un pesante 45-10 in favore delle padrone di casa.

La reazione azzurra nel secondo tempo

Anche nella ripresa, l'Irlanda ha mantenuto il controllo del gioco, marcando al quarantatreesimo minuto con Moloney. L'Italia, pur sotto di un ampio margine, ha mostrato carattere e determinazione, trovando la meta con Madia al cinquantesimo minuto, portando il punteggio sul 50-15. Le irlandesi hanno poi realizzato la loro nona meta complessiva al settantaduesimo con Hogan, trasformata da O’Brien.

Nonostante il risultato ormai compromesso, le azzurre hanno continuato a lottare con orgoglio, e i loro sforzi sono stati premiati al settantottesimo minuto con la meta di D’Incà. Questa marcatura ha garantito all'Italia il bonus offensivo, un traguardo importante che, seppur in una giornata da dimenticare, rappresenta un segnale di resilienza per la squadra.

Classifica e contesto del torneo

Grazie a questa vittoria, l'Irlanda si è issata al terzo posto in classifica nel Sei Nazioni femminile, raggiungendo quota cinque punti. L'Italia, con il suo primo punto conquistato, ha agganciato il Galles al quinto posto. Questa sconfitta segue quella subita contro la Francia nella giornata inaugurale, sottolineando la necessità per le azzurre di trovare una reazione per mantenere le proprie ambizioni nel torneo.

Il Sei Nazioni femminile 2026, giunto alla sua venticinquesima edizione, vede la partecipazione di sei nazionali: Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles, Scozia e Italia. Le gare si svolgono con formula di sola andata e tutte le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le formazioni scese in campo

Per l'Italia, il CT Fabio Roselli ha schierato la seguente formazione: Vittoria Ostuni Minuzzi (15), Gaia Buso (14), Alyssa D’Incà (13), Sara Mannini (12), Aura Muzzo (11), Emma Stevanin (10), Sofia Stefan (9), Elisa Giordano (8), Alissa Ranuccini (7), Francesca Sgorbini (6), Elettra Costantini (5), Valeria Fedrighi (4), Alessia Pilani (3), Vittoria Vecchini (2), Gaia Maris (1). A disposizione erano presenti: Chiara Cheli, Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Beatrice Veronese, Alia Bitonci, Veronica Madia e Michela Sillari.

La prestazione delle azzurre, sebbene culminata in una netta sconfitta, ha evidenziato la capacità della squadra di reagire e di lottare fino alla fine per ottenere il bonus offensivo, un aspetto che potrà rivelarsi cruciale nelle prossime sfide del torneo e per il morale della squadra.